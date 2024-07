Polícia britânica caça suspeito de matar família de jornalista a flechadas

A polícia britânica iniciou buscas para encontrar e prender um homem de 26 anos suspeito de matar a esposa e duas filhas de um jornalista da BBC em Hertfordshire, ao norte de Londres, na noite desta terça-feira, 9.

Kyle Clifford está sendo procurado por cometer triplo homicídio com uma besta, também conhecida como balestra, e em seguida fugir para Londres ou para o condado vizinho de Hertfordshire. A polícia de Hertfordshire acredita que foi um “incidente direcionado” e pediu que o público não se aproxime do suspeito, que pode estar armado.

Os policiais encontraram as mulheres de 25, 28 e 61 anos gravemente feridas em uma casa no bairro de Bushey. Os serviços de emergência compareceram ao local do crime, mas as três mulheres não resistiram aos ferimentos e morreram. As vítimas foram identificadas como a esposa e as duas filhas de John Hunt, comentarista de corridas da BBC, informou a emissora pública do Reino Unido nesta quarta-feira, 10.

A polícia entrou na casa de Clifford em Enfield, no norte de Londres, nesta quarta-feira, 10. O comandante da polícia local, Jon Simpson, apelou para que o suspeito se entregue e entre em contato com a polícia através do número 999.

A secretária do Interior britânica, Yvette Cooper, pediu que os moradores da região “apoiem a Polícia de Hertfordshire com qualquer informação sobre este caso”.

“A perda de três vidas de mulheres em Bushey na noite passada é realmente chocante. Meus pensamentos estão com a família e os amigos daqueles que foram mortos e com a comunidade”, escreveu Cooper em suas redes sociais.

As autoridades de Enfield emitiram uma declaração afirmando que não há nenhuma ameaça percebida ao público e que as pessoas devem seguir suas rotinas normalmente. “Você estará ciente das notícias sobre o suspeito Kyle Clifford, do bairro de Enfield, procurado por um triplo homicídio em Bushey”, assegurou o Conselho de Enfield.