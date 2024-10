Polícia argentina faz operação em hotel onde Liam Payne, ex-One Direction, morreu

Uma semana após a morte do cantor Liam Payne, que foi parte do grupo One Direction, a polícia argentina realizou uma operação no hotel Casa Sur, onde o músico estava hospedado quando perdeu a vida após cair do terceiro andar. Na noite de quarta-feira 23 os policiais apreenderam diversos itens, incluindo discos rígidos e gravações das câmeras de segurança.

Seis agentes participaram da ação, que aconteceu 24 horas após o pai de Liam, Geoff Payne, se encontrar com o promotor Andrés Madrea. Durante a reunião, Madrea atualizou Payne sobre a investigação e enfatizou a prioridade em preservar “a privacidade da família” do músico, enquanto informava que os estudos complementares ainda estavam pendentes.

Vários depoimentos foram coletados para reconstituir as últimas horas de Liam e os eventos que levaram ao incidente, envolvendo funcionários do hotel, amigos e profissionais próximos ao cantor.

O pai de Liam está em Buenos Aires organizando a repatriação do corpo do filho. Os procuradores destacaram que os exames toxicológicos e histopatológicos complementares à autópsia ainda não foram concluídos, e que esses resultados são cruciais para a liberação do corpo.

A morte do cantor

Liam Payne morreu em 16 de outubro após uma queda da sacada do quarto onde estava hospedado, em Buenos Aires. As autoridades locais consideram a morte suspeita e estão conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias que a cercam.

A autópsia revelou que ele sofreu múltiplos ferimentos, além de sangramentos interno e externo. Seu corpo foi encontrado em um pátio interno. Após sua morte, a polícia descobriu várias substâncias em seu quarto, além de danos significativos à mobília e objetos pessoais, conforme informações do Ministério Público.

Um relatório toxicológico preliminar revelou a presença de cocaína em seu organismo, informação que foi confirmada por fontes próximas à investigação, embora os resultados finais não sejam divulgados por algumas semanas.