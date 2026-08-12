Polícia apreende meia tonelada de cocaína com rosto de Haaland na fronteira do Equador

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Uma carga de quase meia tonelada de cocaína, com pacotes estampados com o rosto do jogador Erling Haaland, foi apreendida no Equador, na fronteira com a Colômbia. A motorista colombiana foi presa em flagrante. A polícia investiga a origem e destino da droga, que valeria milhões no exterior, e a razão para o uso da imagem do atleta.

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O rosto do jogador norueguês Erling Haaland apareceu numa apreensão de drogas ocorrida na terça-feira, 11, na cidade equatoriana de Tulcán, na fronteira com a Colômbia. Uma foto do astro estampava parte dos 370 pacotes de cocaína apreendidos pela polícia do Equador em um caminhão que circulava pelo município. Juntos, os blocos somavam quase meia tonelada da substância.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram os pacotes enfeitados com referências ao atacante. Seu nome e rosto aparecem junto com símbolos associados ao futebol, incluindo uma bola e o troféu da Copa do Mundo.

Em remessas de cocaína que circulam em rotas internacionais é comum encontrar selos, figuras, letras ou logotipos usados para diferenciar itens de drogas. No entanto, as autoridades equatorianas não apontaram motivos para o uso da imagem do jogador de futebol nos pacotes encontrados.

Até a publicação desta reportagem, a polícia equatoriana ainda não havia estabelecido publicamente quem colocou a referência a Haaland ou qual grupo criminoso estava por trás dos 370 blocos apreendidos.

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Aprensão da carga

A droga foi confiscada durante uma inspeção da polícia em Tulcán. Agentes especializados descobriram um compartimento improvisado durante a inspeção de um caminhão que circulava pela cidade. A estrutura permitia que a cocaína fosse transportada sem que ninguém percebesse.

A motorista do caminhão, a colombiana María Camila R., foi inicialmente presa em flagrante por tráfico de drogas. Depois, sua prisão foi convertida em preventiva, enquanto as investigações destinadas a reconstruir a rota de carga e identificar outras pessoas envolvidas no esquema ainda não foram concluídas.

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A polícia também apreendeu o caminhão e o celular da estrangeira. Os agentes irão investigar a participação da mulher detida no esquema, quem deveria recebê-la e onde o carregamento de cocaína foi feito. O destino final da droga também continua sob investigação.

Segundo autoridades antinarcóticos, a carga teria diferentes valores dependendo de seu destino final: em torno de US$ 841.000 dentro do Equador, cerca de US$ 11 milhões nos Estados Unidos e até 17 milhões de euros na Europa. Os números correspondem às estimativas da polícia.