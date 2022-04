Polícia alemã prende suspeitos de atentado contra ministro da Saúde

A polícia alemã prendeu nesta quinta-feira, 14, quatro pessoas acusadas de planejar destruir centrais elétricas para causar um apagão nacional e sequestrar o ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach. Ele apoiou as medidas rígidas de controle do coronavírus do país.

Promotores dizem que o grupo, ligado a movimentos de extrema-direita e negacionistas da Covid-19, conspirou para criar “condições de guerra civil”, com objetivo de, eventualmente, derrubar a democracia.

Enquanto os quatro detidos devem comparecer perante um juiz ainda nesta quinta-feira, um quinto suspeito continua foragido.

No total, os investigadores identificaram 12 pessoas possivelmente conectadas ao grupo identificado como “Patriotas Unidos”, que usava o aplicativo de mensagens Telegram para se comunicar. A quadrilha faz parte do Reichsbürger (Cidadãos do Reich), cujos membros rejeitam o Estado alemão como entidade legal.

Em um comunicado, a promotoria disse que o objetivo de atacar subestações e linhas de energia era causar um apagão duradouro em todo o país, “com a intenção de causar condições semelhantes à guerra civil e, finalmente, derrubar o sistema democrático na Alemanha”.

Várias figuras públicas foram supostamente visadas como possíveis vítimas de sequestro. O ministro da Saúde, Lauterbach, disse que a trama mostra que os protestos contra as restrições do coronavírus se radicalizaram, mas prometeu que seu trabalho não seria afetado.

+ OMS culpa falta de restrições por aumento de casos de Covid-19 na Europa

“Existem forças que pretendiam desestabilizar o Estado e a democracia e estão usando os protestos contra políticas sanitárias da Covid-19. Esta é uma pequena minoria em nossa sociedade, mas eles são altamente perigosos”, afirmou o ministro.

A polícia também apreendeu várias armas, incluindo uma Kalashnikov (AK-47). Autoridades encontraram barras de ouro e dinheiro em euros e moeda estrangeira, totalizando quase € 20.000 (mais de R$100.000).