Polícia alemã detém ex-líder catalão na fronteira com a Dinamarca

A polícia alemã deteve neste domingo o ex-presidente da Comunidade Autônoma da Catalunha Carles Puigdemont, foragido da justiça espanhola, quando o ex-líder atravessava de carro a fronteira alemã com a Dinamarca. Puigdemont foi parado por volta das 12h local (7h, em Brasília) em uma estrada rumo a Hamburgo, de onde pretendia retornar à Bélgica, onde vive há meses.

Um juiz espanhol reativou na última sexta-feira a ordem europeia de busca e detenção contra o ex-governante catalão após processá-lo por rebelião e desvio de fundos públicos em relação com o processo de independência iniciado na Catalunha, região que hoje pertence à Espanha, em 2017.

Puigdemont, que vinha da Finlândia, tem residência fixada em Waterloo, para onde se mudou para escapar à Justiça espanhola, após ser destituído pelo Executivo espanhol. Na noite de sexta-feira, Carles Puigdemont deixou a Finlândia rumo à Bélgica, segundo confirmou o deputado finlandês Mikko Kärnä, um dos seus anfitriões no país nórdico.

Puigdemont foi a Helsinque na quinta-feira para participar de uma conferência. Seu advogado, Jaume Alonso-Cuevillas, havia prometido no sábado que Puigdmeont se apresentaria à Polícia da Finlândia, mas depois afirmou que o político catalão já não estava no país e que seguiria “à disposição da Justiça belga”. Alonso-Cuevillas agora entra em contato com advogados alemães para organizar a assistência jurídica do ex-presidente catalão.

O Executivo espanhol, amparado na Constituição, destituiu Puigdemont e todos seus conselheiros em 27 de outubro de 2017, depois que o Parlamento catalão aprovou uma declaração a favor da independência.