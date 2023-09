Polícia abusou de força em morte de mulher negra nos EUA

Até este fim de semana, havia dúvidas sobre a circunstâncias na morte Ta’Kiya Young, de 21 anos, que ocorreu no estacionamento de um supermercado na região metropolitana de Columbus, em Ohio, nos EUA. A jovem negra estava grávida, quando foi baleada por um policial, dentro do carro, na última quinta-feira (24). Imagens da câmera corporal do autor dos disparos, divulgadas nesta sexta-feira (1º), comprovam abuso de autoridade e despreparo na ação. O material foi compartilhado diversas vezes nas redes sociais, causando grande comoção.

BODYCAM—a suburb in Columbus Ohio readies itself for BLM riots after a 21-year-old pregnant Ta'Kiya Young was shot and killed after resisting arrest and driving her car towards officers.

Barricades are currently being placed around the downtown Blendon Township.

To be honest,… pic.twitter.com/yAoWMI9jx3

