Polêmicos, pouco ortodoxos e fiéis: veja quem Trump selecionou para seu gabinete

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para retomar o comando da Casa Branca em 20 de janeiro, depois de uma pomposa cerimônia no Capitólio, a sede do Legislativo que foi atacada por seus apoiadores em janeiro de 2021. Até a data do retorno triunfal, ele passa por um período de transição e deve escolher todos os nomes para o governo. As 49 nomeações já reveladas não ficaram imunes a polêmicas — a princípio, o republicano havia apontado dois acusados de assédio e tráfico sexual para importantes cargos.

Para o cargo de secretário de Estado, atualmente ocupado por Antony Blinken, Trump escolheu um dos nomes cotados pela imprensa americana para a vice-presidência: Marco Rubio. Trata-se de um dos postos mais importantes do governo dos EUA, e ele será o primeiro latino-americano a ocupá-lo. Filho de imigrantes cubanos, Rubio é formado em ciências políticas e tem doutorado em direito, com honras.

Em 2006, foi eleito presidente da Câmara da Flórida, permanecendo na função por dois anos. Uma década mais tarde, disputou as eleições primárias contra Trump no Partido Republicano e, por óbvio, saiu derrotado. Com isso, recebeu do empresário o apelido irônico de “Pequeno Marco”. No momento, é presidente da Comissão de Inteligência do Senado e membro da Comissão de Relações Exteriores, com posição linha-dura a favor de Israel e contra a China.

Menos de um mês após a vitória no pleito, Trump já teve de lidar com uma dança das cadeiras. Na última quinta-feira, sob forte pressão, Matt Gaetz desistiu do posto de secretário de Justiça. Ele é investigado pelo Conselho de Ética da Câmara dos EUA por ter pagado para fazer sexo com uma menina de 17 anos e pelo uso de drogas ilícitas. Antes, o Departamento de Justiça apurou se Gaetz esteve envolvido num esquema de tráfico sexual, mas não apresentou acusações formais.

Gaetz foi substituído por Pam Bondi, ex-procuradora-geral do estado da Flórida, que ajudou a preparar a defesa de Trump quando houve uma tentativa de impeachment contra ele em 2019 — à época, o líder republicano estava no primeiro mandato. Além de ser próxima ao presidente eleito, Bondi comanda a ala jurídica do America First Policy Institute, um centro de pesquisas que tem trabalhado com a equipe de Trump para apresentar propostas de governo.

Outra polêmica foi a nomeação de Pete Hegseth, acusado por agressão sexual em 2017, como secretário da Defesa. Não há informações sobre o rumo das investigações, mas ele nunca foi formalmente acusado ou nomeado como réu em quaisquer processos civis em Monterey, cidade onde teria ocorrido o crime. Ex-apresentador da emissora americana Fox News, Hegseth não tem experiência militar, é contra a participação feminina no militarismo e nunca ocupou cargos públicos.

À frente do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) estará o antivacina Robert F. Kennedy Jr., também conhecido por divulgar práticas pouco ortodoxas na medicina. Segundo Trump, ele foi escolhido para “ajudar a tornar a América saudável novamente”. A secretária de Segurança Interna, por sua vez, será a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, que ganhou destaque nacional após se recusar a impor uma ordem estadual de uso de máscara durante a pandemia de covid-19. Ela também causou furor ao publicar uma autobiografia em que descreveu um incidente em que matou a tiros o próprio cachorro, que seria “impossível de treinar”.

O CEO da empresa de petróleo Liberty Energy, Chris Wright, será o secretário de Energia e participará do recém-criado Conselho Nacional de Energia, este liderado por Doug Burgum, secretário do Interior. A escolha de Wright aumentou as preocupações de que o governo Trump descumprirá acordos climáticos e ambientais, de forma a impulsionar a mudança climática.

Na Educação, a indicada foi a cofundadora da empresa de luta livre World Wrestling Entertainment (WWE), Linda McMahon, uma “defensora feroz dos direitos dos pais”. O presidente eleito havia prometido extinguir a pasta durante a corrida. O Departamento do Tesouro será chefiado pelo bilionário Scott Bessent, CEO do fundo de hedge Key Square Group, definido por Trump como “um dos homens mais brilhantes de Wall Street”.

Veja a lista completa

Chefe de gabinete da Casa Branca: Susie Wiles Secretário de Estado: Marco Rubio Procuradora-geral: Pam Bondi (após a retirada de Matt Gaetz) Procurador-geral adjunto: Todd Blanche Secretário do HHS: Robert F. Kennedy Jr. Diretor do Escritório de Gestão e Orçamento: Russ Vought Embaixadora da ONU: Elise Stefanik “Czar da Fronteira”: Tom Homan Secretário de Defesa: Pete Hegseth Secretário de Assuntos de Veteranos: Doug Collins Conselheiro de Segurança Nacional: Michael Waltz Secretário do Interior: Doug Burgum Secretário de Energia: Chris Wright Secretário de Transportes: Sean Duffy Secretário de Comércio: Howard Lutnick Secretária de Educação: Linda McMahon Secretário do Tesouro: Scott Bessent Secretária do Trabalho: Lori Chavez-DeRemer Advogado da Casa Branca: William McGinley Embaixador dos EUA na Otan: Matthew Whitaker Secretária de Segurança Interna: Kristi Noem Secretário do HUD: Scott Turner Diretor da CIA: John Ratcliffe Diretora de Inteligência Nacional: Tulsi Gabbard Administrador da EPA: Lee Zeldin Procurador-geral: Dean John Sauer Comissário da FDA: Marty Makary Secretária de Agricultura: Brooke Rollins Diretor do CDC: David Weldon Presidente da FCC: Brendan Carr Administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid: Doutor Mehmet Oz Cirurgião Geral: Doutora Janette Nesheiwat Embaixador dos EUA em Israel: Mike Huckabee Embaixador dos EUA no Canadá: Pete Hoekstra Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York: Jay Clayton Departamento de Eficiência Governamental: Elon Musk e Vivek Ramaswamy Vice-chefe de gabinete: Dan Scavino Chefe adjunto de gabinete para Política e assessor de Segurança Interna: Stephen Miller Chefe de gabinete adjunto para Assuntos Legislativos, Políticos e Públicos: James Blair Chefe adjunto do Gabinete de Comunicações e Pessoal: Taylor Budowich Chefe do Gabinete de Pessoal Presidencial: Sergio Gor Diretor de Comunicações da Casa Branca: Steven Cheung Secretária de Imprensa da Casa Branca: Karoline Leavitt Diretor do Conselho de Política Doméstica: Vince Haley Secretário da Marinha: John Phelan Diretor dos Institutos Nacionais de Saúde: Jay Bhattacharya Representante Comercial dos EUA: Jamieson Greer Secretário adjunto de Saúde e Serviços Humanos: Jim O’Neill Diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca: Kevin Hassett