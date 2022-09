Polêmico convite de Xi Jinping ao funeral da rainha gera nó diplomático

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, não sabia que o presidente chinês, Xi Jinping, havia sido convidado para o funeral da rainha na segunda-feira 12, segundo relatos da imprensa internacional.

Nesta semana, o Reino Unido enviou convites a chefes de Estado de quase todos os países, exceto Rússia, Belarus, Mianmar, Síria, Venezuela e ao Talibã do Afeganistão.

O chinês Xi foi incluído na lista de convidados, embora nunca se esperasse que ele participasse. O presidente chinês iniciou na quarta-feira 14 sua primeira viagem oficial fora da China desde a pandemia, para uma conferência no Uzbequistão, onde se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin.

O portal de notícias Politico reportou que Cleverly disse a um colega que um convite para o funeral da rainha só havia sido estendido ao embaixador chinês – no que teria sido um grande desprezo diplomático.

Mais tarde, o Ministério das Relações Exteriores esclareceu que Cleverly estava enganado, e que Xi foi convidado na qualidade de chefe de Estado da China, embora não deva comparecer. O que levanta a questão sobre se o convite deveria ter sido enviado, ou se ocorreu um erro.

EXC: James Cleverly, the foreign secretary, was unaware yesterday that Xi Jinping had been invited to the Queen's funeral

He texted a colleague saying that only the Chinese ambassador had been invited

IDS and others sanctioned by China want the invite to be rescinded pic.twitter.com/sMTkjIY5pB

— Eleni Courea (@elenicourea) September 15, 2022