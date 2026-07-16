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Plano de reconstrução de Gaza apoiado por Trump é drasticamente reduzido

Projeto passou a se concentrar apenas no sul do enclave e deve atender uma pequena parcela dos cerca de 2 milhões de deslocados

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 14h48 | Atualizado em 17 jul 2026, 14h47
RAFAH, GAZA - JANUARY 20: An aerial view of Palestinians continuing to return to their homes following the ceasefire agreement between Hamas and Israel as they face massive destruction in Rafah, Gaza on January 20, 2025. (Photo by Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)
Acordo de cessar-fogo revela a dimensão da destruição em Rafah, em Gaza, após mais de 15 meses de guerra entre Israel e Hamas. 20/01/2025 - (Ashraf Amra/Anadolu/Getty Images)
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O plano de reconstrução da Faixa de Gaza, apresentado pelo Conselho da Paz do presidente Donald Trump, foi drasticamente reduzido, informou o jornal britânico The Guardian nesta quinta-feira, 16. A proposta, que inicialmente previa a recuperação de todo o território palestino, passou a se concentrar em um projeto-piloto na região de Rafah, no sul do enclave, destinado a atender apenas uma pequena parcela dos cerca de 2 milhões de deslocados palestinos.

Aprovado há duas semanas em reuniões no Chipre, o novo projeto prevê a instalação de cabines portáteis para dezenas de milhares de deslocados em uma área próxima a Rafah. A segurança ficaria a cargo de uma força internacional de cerca de 5 mil integrantes — um contingente bem menor que o inicialmente planejado — composta principalmente por militares de Marrocos e Kosovo, com possível participação de Albânia e Cazaquistão, além de uma polícia palestina treinada no Egito

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Mesmo essa versão mais limitada dificilmente sairá do papel antes do fim deste ano. Embora alguns preparativos tenham começado, como a chegada de policiais marroquinos e kosovares a Israel para integrar uma futura Força Internacional de Estabilização (ISF), as obras para erguer a infraestrutura necessária  ainda não foram iniciadas.

O plano original, apresentado em janeiro por Jared Kushner, genro de Trump, prometia restaurar serviços básicos como abastecimento de água, rede de esgoto, eletricidade, hospitais e padarias em toda a Faixa de Gaza durante um período de apenas 100 dias. 

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A expectativa, no entanto, é que avanços significativos só ocorram após as eleições israelenses marcadas para 27 de outubro, que podem alterar a composição do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Trata-se da primeira ida às urnas desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023, após ataques do grupo palestino radical Hamas.

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Desde o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em outubro do ano passado, Israel realizou centenas de ataques contra Gaza, restringiu severamente a entrada de ajuda humanitária e impediu qualquer iniciativa de reconstrução. Mais de 1.100 palestinos morreram em bombardeios desde então, enquanto o Exército israelense ampliou sua presença territorial e passou a controlar diretamente mais de 60% da faixa.

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