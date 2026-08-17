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Plágio, racismo e morte: o escândalo que abala a Universidade de Cambridge, na Inglaterra

Corpo do professor Jason Arday foi achado em sua casa após escrutínio de suas credenciais, que a direita usou para criticar políticas de diversidade 'woke'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h26
Homem negro de dreadlocks, barba rala, sorrindo, vestindo beca vermelha com detalhes dourados e chapéu de formatura vermelho com borla amarela, segurando um cetro azul e dourado, em frente a uma parede de madeira com painéis
O acadêmico britânico Jason Arday. -  (X/Reprodução)
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Para os padrões centenários da Universidade de Cambridge, Jason Arday representava um sopro de ar fresco e modernidade. Em 2023, aos 37 anos, o sociólogo de origem ganesa tornou-se o professor negro mais jovem a assumir uma cátedra na história da prestigiada instituição britânica. O feito foi amplamente celebrado como um símbolo de superação e inclusão. A trajetória parecia reluzente, até que o escrutínio acadêmico e as lentes implacáveis da mídia começaram a desmoronar o castelo de cartas do que antes era visto simplesmente como uma brilhante carreira.

O primeiro golpe público veio em julho, quando alegações de plágio em sua tese de doutorado de 2015 vieram à tona. Uma análise apontou semelhanças entre mais de 100 trechos de seu trabalho e a tese de outra pesquisadora, publicada seis anos antes. Logo em seguida, o jornal britânico The Guardian jogou luz sobre “incongruências fantasiosas” na biografia de Arday — que incluíam desde a superação de um suposto autismo não verbal na infância até façanhas inacreditáveis de corrida de longa distância e arrecadação de fundos.

Embora ele tenha negado as acusações de mentira e plágio, a pressão tornou-se insustentável. Em 5 de agosto, Arday apresentou sua renúncia de Cambridge, declarando ter chegado “ao limite do que qualquer pessoa pode razoavelmente suportar”. Ele cancelou eventos de lançamento de seu livro de memórias e buscou se retirar dos holofotes para tentar se recuperar. No entanto, na última sexta-feira, 14, a história ganhou contornos de profunda tragédia quando o acadêmico foi encontrado sem vida em sua residência de Londres.

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No fogo cruzado da guerra cultural

O que poderia ter sido tratado como um debate estrito sobre ética acadêmica rapidamente se converteu em um campo de batalha político. Setores da direita britânica e veículos de mídia conservadores instrumentalizaram a queda de Arday, transformando-o no “garoto-propaganda” de uma cruzada contra as iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) e o chamado movimento woke. Para os críticos mais vocais, ele era o exemplo de que as políticas de representatividade haviam atropelado o rigor acadêmico.

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Entretanto, defensores e autoridades apontaram que o tratamento dispensado ao professor revelou um viés escancaradamente racista. Aliados como a deputada trabalhista Bell Ribeiro-Addy, também de descendência ganesa, argumentam que acadêmicos brancos flagrados em situações comprovadas de plágio ou manipulação de dados jamais enfrentaram tamanho linchamento público. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, denunciou que Arday foi vítima de uma “humilhação pública perniciosa” que outros em sua posição simplesmente não sofreriam.

Daniel Kebede, secretário-geral do Sindicato Nacional da Educação (NEU), denunciou um “ataque público e brutal” que extrapolou a crítica profissional, enviando um sinal intimidador para que outras minorias evitassem postular espaços de destaque na elite acadêmica britânica.

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Uma tragédia e muitas perguntas

A Polícia Metropolitana descreveu a morte de Arday, aos 41 anos, como inesperada, porém sem elementos suspeitos. Enquanto a família atribuiu o ocorrido a uma impiedosa “campanha de desinformação”, amigos próximos lembraram que o acadêmico era uma pessoa vulnerável que merecia acolhimento, e não um massacre midiático.

A morte de Arday abriu feridas profundas em Cambridge e provocou reações imediatas. O reitor da universidade, Chris Smith, pediu que as investigações de plágio continuem com rigor, mas enfatizou a urgência de se “recusar a participar de uma onda racista” em torno do ocorrido.

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Do outro lado, vozes proeminentes da academia acusam a própria universidade de negligência. Uma carta assinada por dezenas de professores de alto escalão exige uma investigação independente sobre como Arday foi contratado, sugerindo que a instituição buscou um “atalho” ou uma “solução rápida” para seus problemas históricos de diversidade, expondo-o deliberadamente ao fogo cruzado.

Agora, Cambridge tenta gerenciar os danos de um escândalo que transcendeu as salas de aula. A instituição prometeu revisar seus métodos de contratação para cargos de alto escalão e suas políticas de integridade científica. O dano deixado pelo embate ideológico, porém, já está feito e, ao menos no caso da vida de Arday, é irreversível.

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