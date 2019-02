Pistoleiros matam treze pessoas em um bar no México

Pelo menos 13 pessoas foram assassinadas a tiros e outras quatro ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque de supostos pistoleiros em um bar na cidade mexicana de Chihuahua, capital do estado homônimo, informaram autoridades estaduais.

“Até agora o reporte preliminar é de 13 pessoas mortas e quatro lesionadas. Ainda se desconhece o sexo e a idade das vítimas, enquanto os agentes continuam investigando”, disse Carlos González, porta-voz da Procuradoria Geral de Chihuahua.

O ataque acontece na noite desta sexta-feira quando um grupo de pessoas armadas entrou no bar ‘El Colorado’, no norte dessa cidade, e disparou com fuzis automáticos contra os clientes, disse González.

Chihuahua, no norte do país, é um dos estados mais afetados pela violência entre organizações narcotraficantes que tentam dominar o território estratégico para o trânsito de drogas aos Estados Unidos.

Em 4 de fevereiro, um tiroteio em um bar na mesma cidade deixou nove pessoas mortas, entre elas um policial e cinco músicos, e outras 11 ficaram feridas.

Nos últimos quatro anos, o estado concentrou cerca de 30% dos mais de 50 mil homicídios em todo o país, muitos deles cometidos em Ciudad Juárez.

(com Agência EFE)