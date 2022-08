Pior que Brasil: o alto custo no Reino Unido para completar álbum da Copa

Não é só no Brasil que os fãs de futebol precisarão desembolsar um bom dinheiro para completar o álbum da Copa do Mundo de 2022, no Catar. No Reino Unido, o valor médio para conseguir as figurinhas chega a 870 libras, o equivalente a quase 5.000 reais.

A Panini, empresa responsável pelo álbum, fixou o preço do pacote de cinco figurinhas a 90 centavos de libra, um aumento de 12,5% em relação à Copa de 2018, quando cinco adesivos custavam 80 centavos de libra.

Há um total de 670 figurinhas, no entanto, por causa das eventuais repetições, os fãs teriam que comprar, em média, o equivalente em pacotes a 4.832 figurinhas para completar o álbum, de acordo com cálculo feito pela Universidade de Cardiff, o que é equivalente a 18 centavos por adesivo.

Em um cenário hipotético onde o colecionador não tirasse nenhuma figurinha repetida, esse valor cairia drasticamente e chegaria a 120,60 libras, o equivalente a 726 reais.

No Brasil, o pacote de figurinhas está saindo a quatro reais, o dobro em relação à última Copa. Desse modo, para completar o álbum em território brasileiro é preciso desembolsar cerca de 3.800 reais, mais de 1.000 a menos se comparado com o Reino Unido.

Em 2018, a Panini registrou mais de 1,2 bilhão de libras devido à forte demanda por seus cromos para a Copa do Mundo na Rússia, mais que o que o dobro da receita vista no ano anterior, que foi de 613 milhões de libras.

A coleção composta por 670 figurinhas inclui uniformes oficiais, escudos e elenco de 18 jogadores para cada uma das 32 seleções classificadas, além de 50 adesivos especiais com atletas que se destacam no mundo do futebol como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo.

