‘Pior chuva em mil anos’ deixa ao menos 25 mortos na China

Ao menos 25 pessoas morreram como resultado de fortes chuvas e inundações na cidade de Zhengzhou, capital da província de Henan, na região central da China, informou nesta quarta-feira, 21, a agência de notícias estatal Xinhua. Meteorologistas já classificam o caso como as piores chuvas em mil anos.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela Xinhua, mais de 100.000 pessoas deixaram suas casas para se abrigar em zonas seguras. As autoridades relataram também que o nível de precipitação acumulada entre as 18h (local, 7h de Brasília) e a meia-noite (13h de Brasília) era de 449 milímetros. Nas 24 horas anteriores, caíram 457,5 milímetros em Zhengzhou, um recorde.

Como a tendência é que as fortes chuvas continuem na região, que representa um importante centro logístico para a China, as Forças Armadas despacharam cerca de 6.000 soldados para reforçar equipes de assistência.

“Eventos climáticos extremos desse tipo provavelmente serão mais frequentes no futuro”, disse Johnny Chan, professor de ciências atmosféricas na Universidade da Cidade de Hong Kong, à agência Reuters. “É preciso que governos desenvolvam estratégias para adaptação a tais mudanças”.

“Os esforços de prevenção de enchentes se tornaram muito difíceis”, disse o presidente chinês, Xi Jinping, em um comunicado transmitido pela TV estatal nesta quarta-feira. “As barragens afundaram, provocando ferimentos graves, mortes e danos. A situação provocada pelas inundações é extremamente grave.”

郑州地铁隧道内救援画面:乘客从水中脱身走上沿边小道

7月20日晚,河南郑州。地铁部分车站被淹,有乘客被困车厢。澎湃新闻从救援人员获取画面显示,乘客从被淹轨道上到沿边走道,排队撤离。有一人担架抬出交由急救人员。(素材来源:消防救援局) pic.twitter.com/SeNqVnrw48 — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) July 20, 2021 Continua após a publicidade

O maior hospital da região, que conta com cerca de 7.000 leitos, sofreu um apagão de energia elétrica. De acordo com a agência de notícias Reuters, a administração estava procurando formas de transferir cerca de 600 pacientes em estado crítico.

Vídeos que circulam nas mídias sociais mostram ruas inundadas, avenidas que parecem rios, e até mesmo vagões do metrô com passageiros dentro e mais de 1,5 metro de água. De acordo com relatos, equipes de resgate tiveram que abrir o teto de um vagão para retirar passageiros individualmente.

A Xinhua também relatou que a chuva deixou vários edifícios residenciais sem água e eletricidade, além de forçar o cancelamento de centenas de voos, rotas de ônibus e trens.

A província de Henan fixou seu nível de emergência em 2 (o máximo é 1 em uma escala de 4) e alertou que as chuvas fizeram com que o nível da água de uma represa subisse rapidamente. Isso levou a que todos os habitantes das localidades da parte inferior do rio foram retirados de suas casas.