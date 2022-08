Pilotos adormecem na Etiópia e ‘esquecem’ de pousar avião

Dois pilotos adormeceram e passaram pelo aeroporto onde deveriam ter pousado durante um voo que seguia de Cartum, no Sudão, para Adis Abeba, na Etiópia, de acordo com informações do o site de notícias de aviação comercial Aviation Herald.

O Boeing-737-800, operado pela Ethiopian Airlines, voava no piloto automático a 11.000 metros de altitude na segunda-feira, 15, quando passou pelo Aeroporto Internacional de Adis Abeba. Apesar das várias tentativas, o controle de tráfego aéreo não conseguiu entrar em contato com a tripulação. No entanto, um alarme foi acionado após o desligamento do piloto automático. Em seguida, o avião começou a descer e aterrissou de forma segura em 25 minutos.

“Recebemos um relatório que indica que o voo etíope número ET343 em rota de Cartum para Adis Abeba perdeu temporariamente a comunicação com o Controle de Tráfego Aéreo de Adis Abeba em 15 de agosto de 2022”, afirmou a Ethiopian Airlines em comunicado nesta nesta sexta-feira, 19. “O voo aterrissou com segurança depois que a comunicação foi restabelecida. A tripulação em questão foi removida da operação enquanto aguarda uma investigação mais aprofundada.”

De acordo com a empresa, “ações corretivas apropriadas serão tomadas com base no resultado da investigação”.

Em publicação nas redes sociais, o analista de aviação Alex Macheras compartilhou o seu choque sobre o voo ET343 e afirmou que era um “incidente profundamente preocupante”, citando a possibilidade de o caso ter sido resultado da exaustão dos pilotos.

“A fadiga do piloto não é novidade e continua a representar uma das ameaças mais significativas à segurança aérea – internacionalmente”, escreveu.

