Piloto esfaqueado e ameaça de terrorismo: o que se sabe sobre incidente em voo para Israel
Aeronave da companhia Flydubai, que ia de Dubai a Tel Aviv, realizou um pouso de emergência na Arábia Saudita
Um voo da companhia Flydubai com destino a Israel foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira, 30, após um dos pilotos esfaquear o colega com quem comandava o avião em meio a uma briga.
O governo israelense investiga o incidente como uma possível tentativa de ataque terrorista. Segundo o ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultradireitista Itamar Ben-Gvir, o pouso de emergência foi provocado por um “terrorista” que queria derrubar o avião e matar israelenses.
“A noção ingênua de que nossos inimigos prezam pela vida e de que devemos ter pena deles recebeu mais uma prova esta manhã, na figura de um terrorista que planejava derrubar um avião e assassinar os 180 israelenses a bordo”, disse Ben-Gvir em um comunicado.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em um pronunciamento que o piloto responsável pelo ataque foi preso e está sendo interrogado pelas autoridades sauditas.
“Durante o voo, quando se aproximavam de Israel, um dos pilotos esfaqueou o outro e, aparentemente, tentou derrubar o avião com os passageiros a bordo”, disse o premiê, descrevendo o episódio como “um incidente de segurança muito grave”.
O voo FZ1073 havia partido de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv, em Israel, quando mudou de rota enquanto sobrevoava a Jordânia e seguiu para a cidade de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. Segundo o site de monitoramento Flightradar24, a aeronave transmitiu inicialmente um sinal geral de emergência e, minutos depois, outro alerta que indicava uma possível interferência ilícita na aeronave.
Dados de rastreamento indicam que o avião chegou a perder quase 14.000 pés (mais de 4.000 metros) de altitude em menos de 30 segundos antes de se estabilizar.
Briga entre pilotos
O Boeing 737, com 174 passageiros a bordo, foi desviado após emitir três sinais de emergência devido a uma briga entre os pilotos, informou a Reuters. Segundo duas autoridades israelenses ouvidas pela agência de notícias, o copiloto teria esfaqueado o comandante da aeronave durante o trajeto. Ambos foram hospitalizados após o pouso, enquanto os passageiros receberam atendimento no terminal do aeroporto, de acordo com as autoridades sauditas.
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Passageiros relataram momentos de pânico durante a briga. Uma mulher que estava a bordo afirmou ao canal israelense i24 que o avião estava “completamente fora de controle”.
“Nós apenas ouvimos gritos. A porta da cabine se abriu e vimos uma enorme quantidade de sangue”, disse a passageira, identificada apenas como Miriam, ao canal. “Houve momentos em que todos nós aqui tínhamos certeza de que não sairíamos vivos”, acrescentou.
Investigação
A mídia israelense afirmou que o Mossad, a principal agência de inteligência do país e responsável por operações especiais e secretas, está investigando o incidente.
Netanyahu cancelou sua agenda para realizar consultas com os principais responsáveis pela segurança de Israel sobre o episódio. O gabinete do premiê informou que a situação estava “sob controle” e que trabalhava para levar os passageiros israelenses de volta ao país.
A Flydubai opera voos diários entre Dubai e Tel Aviv, uma rota popular entre cidadãos israelenses.