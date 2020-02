PF prende família que levava mais de 19 kg de cocaína para Lisboa

A Polícia Federal prendeu na noite deste domingo de Carnaval uma família que tentava embarcar no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba (PR), rumo a Lisboa, em Portugal, com mais de 19 quilos de cocaína escondidos na bagagem. Três adultos foram presos em flagrante após camuflarem a droga em produtos de higiene pessoal.

A família estava embarcando com uma criança de dois anos de idade para, segundo a Polícia Federal, disfarçar o transporte da droga. Ao submeterem as malas aos equipamentos de raio-X, policiais federais e servidores da Receita Federal encontraram grande quantidade de substâncias orgânicas entre os pertences da família. Abertas, as malas revelaram ainda mais: havia diversos produtos de higiene pessoal recheados de cocaína.

As três pessoas que tentavam embarcar foram conduzidas para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba. A criança que os acompanhava foi entregue aos cuidados de parentes.