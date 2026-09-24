PF investiga morte de brasileira encontrada em hotel na Croácia

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A Polícia Federal investiga a morte misteriosa da brasileira Kathlyn Izabel Becker, de 28 anos, encontrada em um hotel na Croácia. A certidão de óbito aponta causa indeterminada, e a família, que financiou o traslado do corpo, busca explicações para as circunstâncias incomuns da viagem e do falecimento da jovem. Entenda o caso.

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A Polícia Federal (PF) investiga a morte da brasileira Kathlyn Izabel Becker, de 28 anos, encontrada em um quarto de hotel em Zagreb, capital da Croácia, em agosto. A investigação foi solicitada pela família devido a uma série de circunstâncias inexplicadas envolvendo a viagem da jovem, além do fato de a certidão de óbito apontar a causa da morte como indeterminada.

Moradora de Ji-Paraná, no interior de Rondônia, Kathlyn viajou inicialmente para a Sérvia após receber uma proposta de emprego. Segundo a família, ela pretendia usar o dinheiro para ajudar a pagar o tratamento do pai, que sofre de osteomielite, uma infecção nos ossos. Ao chegar ao país, porém, descobriu que a vaga já havia sido preenchida. Depois disso, a brasileira teria sido levada à Croácia por pessoas ainda não identificadas.

Os familiares perderam contato com Kathlyn em 23 de agosto e, diante da falta de notícias, procuraram a Embaixada do Brasil na Croácia. No dia 27, receberam a informação de que a jovem havia sido encontrada morta em um hotel cinco dias antes, em 22 de agosto. A certidão de óbito foi emitida em 4 de setembro, sem indicar a causa da morte.

O advogado da família, Joaci Ferreira da Silva, solicitou ao Instituto Médico Legal de Zagreb os resultados completos da necropsia e dos exames laboratoriais. Segundo informações repassadas aos familiares, os laudos podem levar de três a quatro meses para serem concluídos. O caso também foi registrado na polícia de Zagreb, que reteve pertences de Kathlyn para auxiliar na investigação.

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O corpo da jovem foi trazido de volta ao Brasil após uma vaquinha para custear o traslado. O sepultamento ocorreu em Ji-Paraná em 14 de setembro.