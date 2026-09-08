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Petição pede saída de rapper da turnê de Ed Sheeran após fala sobre Palestina

Macklemore também criticou o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE)

Por Giovanna Fraguito 8 set 2026, 16h58
Rio de Janeiro (RJ), 19/09/2024 - Rock In Rio 2024 / 40 anos - O cantor Ed Sheeran encerra o quarto dia de festival no Palco Mundo. Foto: Guito Moreto / Agência O Globo
O cantor Ed Sheeran encerra o quarto dia de festival no Palco Mundo (Guito Moreto/Agência O Globo//)
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O rapper Macklemore fez a abertura do show de Ed Sheeran no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, na sexta-feira, 4. Durante sua apresentação, ele cantou Palestina Livre antes de fazer um discurso, dizendo à plateia que queria que as pessoas em Gaza e na Cisjordânia ocupada soubessem que não haviam sido esquecidas. “Acredito que todo ser humano que caminha sobre esta Terra merece exatamente a mesma liberdade”, disse ele. Macklemore repetiu as palavras durante a apresentação de sábado.

A atitude, porém, gerou uma repercussão política. O Conselho Israelense-Americano fez uma petição que exigiu a remoção do rapper das datas restantes da turnê Loop. O documento diz: “Este foi um show do Ed Sheeran, não um comício político, não um protesto e não um evento ativista. A questão não é se Macklemore tem o direito de ter opiniões políticas. A questão é onde traçar a linha quando um artista de abertura usa uma plataforma global de shows para promover uma agenda política unilateral.”

Durante seu discurso, Macklemore também criticou o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

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