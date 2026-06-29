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Pessimismo e desilusão: apenas cinco países acreditam estar na direção certa, diz pesquisa

Violência e a criminalidade ocupam a primeira posição entre as maiores preocupações (32%), empatadas com a inflação

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 10h43 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h43
Bandeiras de diversos países.
Bandeiras de diversos países. (Oliver Helbig/Getty Images)
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Pessimismo e desilusão: apenas cinco países acreditam estar na direção certa, diz pesquisa Priorize VEJA no Google

A sensação de que os países caminham na direção errada continua predominando no mundo. Um levantamento realizado pela Ipsos e divulgado na semana passada mostra que apenas cinco das 30 nações avaliadas têm maioria da população otimista em relação aos rumos do país.

Na média global, apenas 38% dos entrevistados afirmam que seus países estão no caminho certo, enquanto 62% dizem que seguem no rumo errado.

A França lidera o ranking do pessimismo com 90% dos entrevistados afirmando que o país está no caminho errado. Na sequência aparecem Peru (88%), Alemanha (87%), Países Baixos (79%) e Reino Unido (78%). Na outra ponta, Singapura registra o maior índice de otimismo, com 79% da população dizendo que o país está na direção correta, seguida por Hungria (72%), Índia (69%), Malásia (67%) e Coreia do Sul (56%).

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No Brasil, 42% consideram que o país está na direção correta, enquanto 58% avaliam que segue no caminho errado. Apesar da maioria ainda demonstrar pessimismo, a percepção positiva avançou três pontos percentuais em relação ao mês anterior e cinco pontos na comparação anual.

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Entre as principais preocupações dos brasileiros, a violência e a criminalidade lideram com folga, citadas por 47% dos entrevistados. Em seguida aparecem corrupção (39%), pobreza e desigualdade social (37%), saúde (35%) e impostos (29%).

No cenário global, a violência e a criminalidade também ocupam a primeira posição entre as maiores preocupações (32%), empatadas com a inflação (32%). Desemprego e pobreza/desigualdade social aparecem na sequência, ambos com 29%, seguidos pela corrupção (28%).

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A pesquisa foi realizada entre 22 de maio e 5 de junho com 23.534 pessoas em 30 países. 

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