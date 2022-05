Pesquisa: Rússia é malvista majoritariamente por democracias ocidentais

Uma nova pesquisa publicada nesta semana coloca luz sobre intensa polarização quando o assunto é a Rússia, mostrando que as visões negativas sobre o país estão em maioria limitadas a democracias liberais do Ocidente

Dentro da Europa, 55% dos entrevistados pela Alliance for Democracies disseram ser a favor de cortar laços econômicos com a Rússia por causa da invasão à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. Na Ásia, no entanto, há uma maioria contra, enquanto na América Latina os números são divididos igualmente, segundo o índice Democracy Perpection, que cobre 52 países populosos do mundo.

Enquanto visões mais negativas foram amplamente encontradas na Europa e outras democracias liberais, visões mais positivas foram vistas em Arábia Saudita, Argélia, China, Egito, Indonésia, Malásia, Marrocos, Paquistão e Vietnã.

Houve maioria em um total de vinte países no entendimento de que laços econômicos não deveriam ser cortados com a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. Em contraste, entre os 31 países a favor do corte de laços, 20 eram da Europa.

Um dos motivos para o entendimento entre os europeus pode ser o fato de que já há diversas sanções em vigor e a dependência de alguns países do continente de recursos russos. Sanções estrangeiras congelaram mais de 300 bilhões de dólares (dos cerca de 640 bilhões de dólares) que a Rússia tinha em suas reservas de ouro e câmbio.

Como medida para pressionar o governo russo pelo fim da guerra, países da União Europeia também prometeram reduzir as importações de gás russo em 66% neste ano e romper totalmente sua dependência da energia russa até 2027.

Além disso, autoridades como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já alertaram para o risco de crise alimentar global causada pelo bloqueio da Rússia a fornecedores de grãos da Ucrânia, um dos maiores produtores de trigo no mundo. A oficial da União Europeia apontou a possibilidade de Moscou estar usando o impedimento às exportações de trigo como “arma de guerra” para pressionar a comunidade internacional.

Os países com uma visão mais negativa da Rússia estão Polônia (87%), Ucrânia (80%), Portugal (79%), Suécia (77%), Itália (65%), Reino Unido (65%), Estados Unidos (62%) e Alemanha (62%).

A pesquisa também mostrou ampla simpatia em relação à Ucrânia, apesar do posicionamento em torno da Rússia. A maior parte dos entrevistados na Ásia, América Latina e Europa acredita que a Otan, os Estados Unidos e a União Europeia deveriam se movimentar mais para ajudar a Ucrânia.

Na América Latina, 62% dos entrevistados acreditam que a Otan, principal aliança militar ocidental, fez muito pouco para ajudar, e apenas 6% acreditam que a organização fez muito. Na Europa, 43% disseram que o bloco europeu fez muito pouco. Globalmente, 46% acreditam que UE, EUA e Otan estão fazendo muito pouco para ajudar na guerra.

Com o rumo da guerra ainda incerto, é possível que os números mudem bastante nos próximos meses. Na última sexta-feira, 27, um relatório do Ministério de Defesa do Reino Unido informou que as forças terrestres russas cercaram totalmente as cidades de Sievierodonetsk e Lyschansk, capturando várias aldeias próximas.

As forças russas têm feito avanços esporádicos contra o Exército ucraniano, entrincheirado em Donbas, desde que Moscou concentrou seus esforços de guerra lá. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que Donbas pode ficar desabitado pela invasão russa.

