Pesquisa: Oprah ganharia de Trump em eleições presidenciais

Uma pesquisa indicou que Oprah Winfrey poderia vencer Donald Trump se uma nova eleição presidencial acontecesse hoje. Realizada pela consultoria política Rasmussen Reports, a análise indica que 48% dos eleitores votariam em Oprah, contra 38% que apoiariam Trump.

A pesquisa também apontou que 14% dos eleitores ainda estariam indecisos caso a eleição fosse realizada agora. Os resultados apresentados são interessantes, especialmente porque a Rasmussen Reports é considerada uma consultoria de inclinação republicana.

As especulações sobre a candidatura de Oprah surgiram após seu discurso no Globo de Ouro, no último domingo. A ex-apresentadora roubou o show na premiação e aqueceu o Twitter com uma série de publicações contendo as hashtags #OprahForPresident (Oprah para presidente) e #Oprah2020.

Na segunda-feira, a emissora CNN relatou que Oprah está pensando ativamente sobre uma candidatura, citando dois amigos próximos. A emissora não identificou os amigos, que falaram sob condição de anonimato. Ao menos um enfatizou que Oprah não havia tomado uma decisão final sobre o assunto.

Pesquisa

A pesquisa do Rasmussen Reports apontou que Oprah conta atualmente com o apoio de 76% dos eleitores democratas, 22% dos republicanos e 44% de eleitores sem filiação. Já Trump ganharia o voto de 66% dos republicanos, 12% dos democratas e 38% dos não filiados.

Além disso, 55% das pessoas entrevistadas tem uma imagem positiva de Oprah, incluindo 27% que a veem de forma muito positiva. Entre as mulheres e a comunidade negra a ex-apresentadora tem sua mais ampla margem de vitória.

A pesquisa foi realizada entre 8 e 9 de janeiro e consultou 1.000 prováveis eleitores da corrida de 2020. A margem de erro é de mais ou menos três pontos percentuais com um nível de confiança de 95%.

Repercussão

A Casa Branca já reagiu às especulações sobre uma possível candidatura de Oprah à Presidência. Segundo um porta-voz da atual administração, Donald Trump enfrentaria Oprah com prazer na corrida presidencial de 2020.

“Nós saudamos o desafio, seja de Oprah Winfrey ou de qualquer outra pessoa”, disse Hogan Gidley a repórteres a bordo do avião presidencial dos Estados Unidos, o Air Force One, durante um voo para Nashville, na segunda-feira. “Nós saudamos todos os desafiantes.”