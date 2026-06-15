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Pesquisa mostra como está imagem de Trump entre brasileiros após tarifaço e decisão contra facções

Resultados de junho são divulgados após nova proposta de tarifaço e classificação de CV e PCC como terroristas

Por Flávio Monteiro 15 jun 2026, 12h22
Donald Trump, com rosto sério e pele bronzeada, olha para frente com um olho semicerrado, dentro de um carro escuro. Ele veste terno azul-marinho e camisa branca, com reflexo de luz no queixo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (CHRISTIAN HARTMANN / POOL/AFP)
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A percepção negativa do público brasileiro sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avançou seis pontos percentuais entre maio e junho, revelou uma pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta segunda-feira, 15. O aumento acontece após o mandatário anunciar uma nova proposta de “tarifaço” contra o Brasil e classificar as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.

De acordo com o levantamento, 45% dos brasileiros tinham uma imagem negativa de Trump em junho, representando alta na comparação com maio, quando 39% dos entrevistados compartilhavam tal perspectiva. Também se registrou uma queda no número de pessoas que viam a imagem do americano como “regular”, saindo de 33% para 27%. Por outro lado, aqueles que classificaram a imagem do presidente como “positiva” se mantiveram em 22%.

+ Como os brasileiros enxergam as ações de Trump sobre tarifas e Pix, segundo pesquisa

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A alta foi influenciada fortemente pelo eleitorado que se define como “esquerda não lulista”, grupo no qual a imagem negativa de Trump saltou de 66% para 84% entre maio e junho. Entre aqueles que se declaram apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o número ficou em 66%, enquanto os eleitores independentes o percentual foi de 47%. A maior visão positiva sobre Trump foi compartilhada pelos eleitores de direita bolsonaristas e não bolsonaristas, onde o índice foi de 15% e 14%, respectivamente.

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O levantamento Genial/Quaest também analisou a visão dos entrevistados sobre os Estados Unidos, se fazendo valer uma leve alta da perspectiva negativa sobre o país. No total, 46% disseram ter uma visão desfavorável sobre os americanos, em comparação com 45% em maio. Por outro lado, a maioria dos respondentes, 46%, declararam que a relação de Lula com Trump deveria ser a de “aliado”, com somente 9% afirmando desejar uma postura de “opositor”.

A opinião sobre uma possível “intervenção ou interferência” de Washington no Brasil também foi medida pela pesquisa. 51% dos participantes disseram ter medo da possibilidade de uma ação estrangeira, enquanto 40% definiram as chances de tal ação como um exagero. Os dados divulgados pela Genial/Quaest se baseiam em 2.004 entrevistas feitas entre 5 e 8 de junho, com márgem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos.

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Trump e Bolsonaro

Visto como um dos principais representantes da direita no nível global, Trump é considerado um aliado e um trunfo pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em sua pré-campanha presidencial. Nove dias antes da realização da pesquisa, o direitista viajou aos Estados Unidos para um encontro presencial com o republicano, visando uma demonstração pública de força junto aos eleitores brasileiros.

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No entanto, dados divulgados pela consultoria Arquimedes apontam que a cúpula passou longe de ter o impacto positivo planejado por Bolsonaro. 46% das publicações feitas nas redes sociais sobre o tema eram neutras, enquanto 29% eram negativas. Somente 25% das publicações em 55 mil perfis tinham teor positivo, com muitas comemorando o encontro.

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