Pescadores sobrevivem após cinco dias agarrados no meio do oceano a caixa térmica

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Dois pescadores mexicanos, Daniel Guerrero Martínez e José Luis Pórtelas, passaram cinco dias à deriva em mar aberto após o naufrágio de sua embarcação. Agarrados a uma caixa térmica e galões, sobreviveram à desidratação severa e foram resgatados pela Marinha a 240km da costa, reencontrando suas famílias. Uma história de superação e resiliência.

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Dois pescadores mexicanos, Daniel Guerrero Martínez, de 53 anos, e José Luis Pórtelas, de 32, foram resgatados pela Marinha do México na quarta-feira 19, após passarem cinco dias à deriva em mar aberto.

A dupla sobreviveu ao naufrágio de sua embarcação agarrada a uma caixa térmica azul e galões de gasolina. Eles foram localizados a mais de 240 quilômetros da costa do estado de Chiapas, no litoral sudoeste do México.

Sobrevivência

Moradores da cidade de Tonalá e integrantes da comunidade de Paredón, os pescadores haviam saído para trabalhar na sexta-feira, 14. Segundo eles, o naufrágio ocorreu na madrugada de sábado, quando uma “forte onda” atingiu o barco, fazendo-o afundar em questão de segundos.

Durante o período em que estiveram perdidos, eles não tiveram acesso a água potável ou alimentos, enfrentando desidratação severa devido à exposição constante ao sol e à falta de chuvas.

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A caixa térmica, antes utilizada para conservar os peixes pescados, serviu como uma embarcação improvisada para manter os dois flutuando. A área onde eles foram encontrados era distante do continente, o que tornava o resgate uma tarefa “extraordinária”.

Resgate

A busca foi mobilizada por familiares, colegas de trabalho e cooperativas pesqueiras, contando com um esquema da Marinha chamado “Trinômio”, que integra uma patrulha oceânica, uma embarcação de interceptação e uma aeronave. Daniel e José Luis conseguiram chamar a atenção da equipe de busca ao balançar um saco que estava entre seus pertences quando viram o veículo transitando no céu.

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Após o resgate, Daniel relatou rapidamente à imprensa que ficou com medo de nunca mais rever a família enquanto estava à deriva. Porém, os dois sobreviventes já se reencontraram com os entes queridos.