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Pescadores sobrevivem após cinco dias agarrados no meio do oceano a caixa térmica

Caso ocorreu no México; homens foram localizados a 240 quilômetros da costa

Por Luiza Zubelli 21 ago 2026, 15h18 | Atualizado em 24 ago 2026, 12h08
Dois homens em um pequeno bote improvisado azul flutuando em mar agitado, com ondas escuras e céu nublado
Pescadores boiando em uma caixa térmica em mar aberto (Marinha do México/Divulgação)
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Pescadores sobrevivem após cinco dias agarrados no meio do oceano a caixa térmica Priorizar nos meus resultados Google

Dois pescadores mexicanos, Daniel Guerrero Martínez, de 53 anos, e José Luis Pórtelas, de 32, foram resgatados pela Marinha do México na quarta-feira 19, após passarem cinco dias à deriva em mar aberto.

A dupla sobreviveu ao naufrágio de sua embarcação agarrada a uma caixa térmica azul e galões de gasolina. Eles foram localizados a mais de 240 quilômetros da costa do estado de Chiapas, no litoral sudoeste do México.

Sobrevivência

Moradores da cidade de Tonalá e integrantes da comunidade de Paredón, os pescadores haviam saído para trabalhar na sexta-feira, 14. Segundo eles, o naufrágio ocorreu na madrugada de sábado, quando uma “forte onda” atingiu o barco, fazendo-o afundar em questão de segundos.

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Durante o período em que estiveram perdidos, eles não tiveram acesso a água potável ou alimentos, enfrentando desidratação severa devido à exposição constante ao sol e à falta de chuvas.

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A caixa térmica, antes utilizada para conservar os peixes pescados, serviu como uma embarcação improvisada para manter os dois flutuando. A área onde eles foram encontrados era distante do continente, o que tornava o resgate uma tarefa “extraordinária”.

Resgate

A busca foi mobilizada por familiares, colegas de trabalho e cooperativas pesqueiras, contando com um esquema da Marinha chamado “Trinômio”, que integra uma patrulha oceânica, uma embarcação de interceptação e uma aeronave. Daniel e José Luis conseguiram chamar a atenção da equipe de busca ao balançar um saco que estava entre seus pertences quando viram o veículo transitando no céu.

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Após o resgate, Daniel relatou rapidamente à imprensa que ficou com medo de nunca mais rever a família enquanto estava à deriva. Porém, os dois sobreviventes já se reencontraram com os entes queridos.

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TAGS:
México
Naufrágio
Oceanos
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