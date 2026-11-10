🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Peru inaugura estátua de 14 metros em homenagem a Leão XIV antes de visita do papa

Pontífice retorna à 'segunda pátria' na etapa final de sua primeira viagem pela América do Sul, que também passou por Uruguai e Argentina

Por Sophia Paiva 10 nov 2026, 16h33
Três pessoas, de costas, observam uma grande estátua de um papa com os braços abertos, em um parque com canteiros de flores e estruturas metálicas de palco ao fundo, sob um céu nublado
Visitantes observam a estátua do Papa Leão XIV em 10 de novembro de 2026, em El Callao, Peru. (Raul Sifuentes/Getty Images)
Continua após publicidade
Peru inaugura estátua de 14 metros em homenagem a Leão XIV antes de visita do papa Priorize VEJA no Google

Uma estátua dedicada ao papa Leão XIV, com 14 metros de altura, foi inaugurada na segunda-feira 9 no Peru, a menos de dois dias da chegada do pontífice para sua visita ao país. Será a última parada de uma turnê de quase duas semanas pela América do Sul, durante a qual também passou por Uruguai e Argentina. A estapa peruana, porém, tem significado especial: foi onde o líder religioso nascido nos Estados Unidos fez carreira por duas décadas, tornando-se sua segunda pátria.

O monumento, feito de fibra de vidro e erguido em apenas 45 dias, possui revestimento em mármore branco e representa Leão XIV trajando as vestes papais, com os braços abertos em uma praça voltada para o Oceano Pacífico, na região portuária de Callao, próxima à capital peruana, Lima.

+ Na Argentina, papa Leão XIV se reúne com vítimas de abuso sexual da Igreja

Siga

O presidente da Conferência Episcopal Peruana, Carlos García Camader, afirmou, após realizar a bênção da estátua, que o papa “certamente passará por aqui” durante sua visita ao asilo de idosos em Callao, no dia 16 de novembro. O pontífice atuou como administrador apostólico da diocese durante a pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021.

Continua após a publicidade

A estátua foi doada pela instituição financeira Caja Huancayo, que contratou os artistas Rafael Gutiérrez e Deyvi Wong para executar a obra.

O papa ‘peruano’

A passagem de Leão XIV pelo Peru está prevista para o período de 11 a 16 de novembro. Será um retorno à sua segunda pátria: como missionário da ordem agostiniana, o então Robert Prevost chegou ao país em 1985, atuando por longos períodos em regiões como Chulucanas, Trujillo, Callao e Chiclayo.

Continua após a publicidade

Em Chilayo, atuou como bispo de 2014 a 2023, além de ter sido administrador apostólico em Callao. Ali, ficou conhecido como “Padre Roberto”, antes de, em agosto de 2015, obter formalmente a cidadania peruana por naturalização.

+ Os recados de papa Leão XIV a Milei durante visita à Argentina

Continua após a publicidade

García Camader agradeceu às autoridades de Callao pela homensagem com a estátua destacou que a região “preparou-se muito melhor” para receber o pontífice, incluindo a elaboração de um grande mural em homenagem ao Santo Padre. 

Vitrine de loja com camiseta branca estampada com o Papa Francisco sorrindo e acenando, ao lado de bolsas artesanais coloridas e uma manequim com chapéu de pele e casaco étnico
Uma camisa da seleção nacional de futebol do Peru com a imagem do Papa Leão XIV e o slogan “O Papa é peruano” é exibida à venda em uma loja de souvenirs no centro histórico de Lima, antes da visita do Papa Leão XIV, em Lima, em 10 de novembro de 2026. (Foto por ALFREDO ESTRELLA / AFP/AFP)
Continua após a publicidade

O líder da Conferência Episcopal Peruana também afirmou que o papa deseja que Callao deixe de ser uma região associada à violência e passe a ser reconhecida pela “paz, harmonia e fraternidade”, em referência aos desafios relacionados à segurança pública enfrentados pelo maior porto peruano.

Marisol, uma das moradoras presentes na inauguração, afirmou à agência EFE que desejava que o papa “rezasse pela paz dos peruanos, porque há muita criminalidade e extorsão, para que haja paz em Callao e no Peru”.

Publicidade
TAGS:
América Latina
Catolicismo
Igreja Católica
Papa
Papa Leão XIV
Peru
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).