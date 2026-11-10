Peru inaugura estátua de 14 metros em homenagem a Leão XIV antes de visita do papa
Pontífice retorna à 'segunda pátria' na etapa final de sua primeira viagem pela América do Sul, que também passou por Uruguai e Argentina
Uma estátua dedicada ao papa Leão XIV, com 14 metros de altura, foi inaugurada na segunda-feira 9 no Peru, a menos de dois dias da chegada do pontífice para sua visita ao país. Será a última parada de uma turnê de quase duas semanas pela América do Sul, durante a qual também passou por Uruguai e Argentina. A estapa peruana, porém, tem significado especial: foi onde o líder religioso nascido nos Estados Unidos fez carreira por duas décadas, tornando-se sua segunda pátria.
O monumento, feito de fibra de vidro e erguido em apenas 45 dias, possui revestimento em mármore branco e representa Leão XIV trajando as vestes papais, com os braços abertos em uma praça voltada para o Oceano Pacífico, na região portuária de Callao, próxima à capital peruana, Lima.
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O presidente da Conferência Episcopal Peruana, Carlos García Camader, afirmou, após realizar a bênção da estátua, que o papa “certamente passará por aqui” durante sua visita ao asilo de idosos em Callao, no dia 16 de novembro. O pontífice atuou como administrador apostólico da diocese durante a pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021.
A estátua foi doada pela instituição financeira Caja Huancayo, que contratou os artistas Rafael Gutiérrez e Deyvi Wong para executar a obra.
O papa ‘peruano’
A passagem de Leão XIV pelo Peru está prevista para o período de 11 a 16 de novembro. Será um retorno à sua segunda pátria: como missionário da ordem agostiniana, o então Robert Prevost chegou ao país em 1985, atuando por longos períodos em regiões como Chulucanas, Trujillo, Callao e Chiclayo.
Em Chilayo, atuou como bispo de 2014 a 2023, além de ter sido administrador apostólico em Callao. Ali, ficou conhecido como “Padre Roberto”, antes de, em agosto de 2015, obter formalmente a cidadania peruana por naturalização.
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García Camader agradeceu às autoridades de Callao pela homensagem com a estátua destacou que a região “preparou-se muito melhor” para receber o pontífice, incluindo a elaboração de um grande mural em homenagem ao Santo Padre.
O líder da Conferência Episcopal Peruana também afirmou que o papa deseja que Callao deixe de ser uma região associada à violência e passe a ser reconhecida pela “paz, harmonia e fraternidade”, em referência aos desafios relacionados à segurança pública enfrentados pelo maior porto peruano.
Marisol, uma das moradoras presentes na inauguração, afirmou à agência EFE que desejava que o papa “rezasse pela paz dos peruanos, porque há muita criminalidade e extorsão, para que haja paz em Callao e no Peru”.