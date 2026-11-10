Peru inaugura estátua de 14 metros em homenagem a Leão XIV antes de visita do papa

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Uma imponente estátua de 14 metros dedicada ao papa Leão XIV foi inaugurada no Peru, dias antes de sua chegada para a etapa final de sua turnê pela América do Sul. O país tem um significado especial para o pontífice, que fez carreira lá por duas décadas, tornando-se sua segunda pátria. A homenagem marca a forte conexão do papa com o Peru.

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Uma estátua dedicada ao papa Leão XIV, com 14 metros de altura, foi inaugurada na segunda-feira 9 no Peru, a menos de dois dias da chegada do pontífice para sua visita ao país. Será a última parada de uma turnê de quase duas semanas pela América do Sul, durante a qual também passou por Uruguai e Argentina. A estapa peruana, porém, tem significado especial: foi onde o líder religioso nascido nos Estados Unidos fez carreira por duas décadas, tornando-se sua segunda pátria.

O monumento, feito de fibra de vidro e erguido em apenas 45 dias, possui revestimento em mármore branco e representa Leão XIV trajando as vestes papais, com os braços abertos em uma praça voltada para o Oceano Pacífico, na região portuária de Callao, próxima à capital peruana, Lima.

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O presidente da Conferência Episcopal Peruana, Carlos García Camader, afirmou, após realizar a bênção da estátua, que o papa “certamente passará por aqui” durante sua visita ao asilo de idosos em Callao, no dia 16 de novembro. O pontífice atuou como administrador apostólico da diocese durante a pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021.

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A estátua foi doada pela instituição financeira Caja Huancayo, que contratou os artistas Rafael Gutiérrez e Deyvi Wong para executar a obra.

O papa ‘peruano’

A passagem de Leão XIV pelo Peru está prevista para o período de 11 a 16 de novembro. Será um retorno à sua segunda pátria: como missionário da ordem agostiniana, o então Robert Prevost chegou ao país em 1985, atuando por longos períodos em regiões como Chulucanas, Trujillo, Callao e Chiclayo.

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Em Chilayo, atuou como bispo de 2014 a 2023, além de ter sido administrador apostólico em Callao. Ali, ficou conhecido como “Padre Roberto”, antes de, em agosto de 2015, obter formalmente a cidadania peruana por naturalização.

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García Camader agradeceu às autoridades de Callao pela homensagem com a estátua destacou que a região “preparou-se muito melhor” para receber o pontífice, incluindo a elaboração de um grande mural em homenagem ao Santo Padre.

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O líder da Conferência Episcopal Peruana também afirmou que o papa deseja que Callao deixe de ser uma região associada à violência e passe a ser reconhecida pela “paz, harmonia e fraternidade”, em referência aos desafios relacionados à segurança pública enfrentados pelo maior porto peruano.

Marisol, uma das moradoras presentes na inauguração, afirmou à agência EFE que desejava que o papa “rezasse pela paz dos peruanos, porque há muita criminalidade e extorsão, para que haja paz em Callao e no Peru”.