Perseguição policial deixa 1 morto e 44 feridos no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 13 fev (EFE).- Ao menos uma pessoa morreu e outras 38 ficaram feridas no domingo quando um grupo de criminosos que fugia da polícia em um carro roubado atropelou dezenas de foliões que participavam de um ensaio de rua da escola de samba Portela, informaram nesta segunda-feira fontes oficiais.

Poucos minutos depois do atropelamento, uma bomba explodiu no mesmo local, o que elevou o número de feridos para 44, segundo o boletim da Polícia Civil.

De acordo com a ‘Agência Brasil’, a bomba aparentemente foi lançada pelos criminosos, mas por razões ainda desconhecidas explodiu apenas quando os bombeiros atendiam as vítimas do acidente. Os ladrões teriam aproveitado para fugir enquanto a polícia prestava socorro aos feridos.

O incidente ocorreu no bairro de Madureira, localizado na zona norte da cidade e onde fica a quadra da Portela, uma das escolas de samba mais tradicionais do carnaval carioca.

A maior parte das vítimas participava do último ensaio de rua para o desfile da escola no carnaval de 2012.

Os agressores, que dirigiam em alta velocidade, invadiram uma rua do bairro que estava fechada para o trânsito pela CET-Rio e acabaram avançando sobre dezenas de participantes.

Segundo as testemunhas, diversas pessoas que não conseguiram fugir foram arremessadas enquanto o veículo roubado avançava pela multidão.

Apesar de os bombeiros terem chegado rapidamente ao local, uma mulher de 64 anos identificada como Maria Helena dos Santos morreu antes de ser levada ao hospital.

A explosão no momento em que os bombeiros atendiam as vítimas provocou pânico e correria entre as pessoas que ainda estavam no lugar.

Um vendedor ambulante que estava a poucos metros da explosão sofreu diversos ferimentos causados por estilhaços da bomba e está internado em estado grave.

Segundo a Defesa Civil, grande parte dos feridos teve fraturas e escoriações. EFE