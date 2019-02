“Perdemos uma grande líder”, diz Cameron sobre Thatcher

1. Sob os olhares dos familiares de Margaret Thatcher, caixão da ex-premiê é carregado após o funeral realizado na Catedral de Saint Paul zoom_out_map 1 /32 Sob os olhares dos familiares de Margaret Thatcher, caixão da ex-premiê é carregado após o funeral realizado na Catedral de Saint Paul (Suzanne Plunkett/Reuters/VEJA) Sob os olhares dos familiares de Margaret Thatcher, caixão da ex-premiê é carregado após o funeral realizado na Catedral de Saint Paul

2. Público assiste cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres zoom_out_map 2 /32 Público assiste cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres (Reuters/VEJA) Público assiste cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres

3. Corpo da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher na Catedral de Saint Paul zoom_out_map 3 /32 Corpo da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher na Catedral de Saint Paul (Reuters/VEJA) Corpo da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher na Catedral de Saint Paul

4. Funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres zoom_out_map 4 /32 Funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres (Reuters/VEJA) Funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres

5. Príncipe Philip e a rainha Elizabeth II no funeral de Margaret Thatcher, em Londres zoom_out_map 5 /32 Príncipe Philip e a rainha Elizabeth II no funeral de Margaret Thatcher, em Londres (Reuters/VEJA) Príncipe Philip e a rainha Elizabeth II no funeral de Margaret Thatcher, em Londres

6. Apresentação de coro durante o funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher zoom_out_map 6 /32 Apresentação de coro durante o funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher (Reuters/VEJA) Apresentação de coro durante o funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher

7. A rainha Elizabeth II cumprimenta Mark Thatcher, filho de Margareth Thatcher, em frente à Catedral de Saint Paul, onde ocorreu o funeral da ex-premiê zoom_out_map 7 /32 A rainha Elizabeth II cumprimenta Mark Thatcher, filho de Margareth Thatcher, em frente à Catedral de Saint Paul, onde ocorreu o funeral da ex-premiê (Andrew Cowie/AFP/VEJA) A rainha Elizabeth II cumprimenta Mark Thatcher, filho de Margareth Thatcher, em frente à Catedral de Saint Paul, onde ocorreu o funeral da ex-premiê

8. Rainha Elizabeth II durante o funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher zoom_out_map 8 /32 Rainha Elizabeth II durante o funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher (Reuters/VEJA) Rainha Elizabeth II durante o funeral da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher

9. Manifestação durante o cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher zoom_out_map 9 /32 Manifestação durante o cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher (Reuters/VEJA) Manifestação durante o cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher

10. Cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que seguiu rumo à Catedral de Saint Paul zoom_out_map 10 /32 Cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que seguiu rumo à Catedral de Saint Paul (Matt Dunham/AFP/VEJA) Cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que seguiu rumo à Catedral de Saint Paul

11. Cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres zoom_out_map 11 /32 Cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres (Reuters/VEJA) Cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres

12. Público assiste cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres zoom_out_map 12 /32 Público assiste cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres (Reuters/VEJA) Público assiste cortejo fúnebre da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em Londres

13. Corpo da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher está no Palácio de Westminster, em Londres, na véspera do funeral zoom_out_map 13 /32 Corpo da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher está no Palácio de Westminster, em Londres, na véspera do funeral (Leon Neal/AFP/VEJA) Corpo da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher está no Palácio de Westminster, em Londres, na véspera do funeral

14. Margaret Thatcher durante coletiva na sede da ONU, em 1984 zoom_out_map 14 /32 Margaret Thatcher durante coletiva na sede da ONU, em 1984 (AP/VEJA) Margaret Thatcher durante coletiva na sede da ONU, em 1984

15. Thatcher é levada em cima de um tanque durante visita às forças britânicas em Fallingbostel, a 120 km de Hamburgo, na Alemanha (1986) zoom_out_map 15 /32 Thatcher é levada em cima de um tanque durante visita às forças britânicas em Fallingbostel, a 120 km de Hamburgo, na Alemanha (1986) (Jockel Fink/AP/VEJA) Thatcher é levada em cima de um tanque durante visita às forças britânicas em Fallingbostel, a 120 km de Hamburgo, na Alemanha (1986)

16. Margaret Thatcher, em outubro de 1989, em uma conferência do Partido Conservador em Blackpool zoom_out_map 16 /32 Margaret Thatcher, em outubro de 1989, em uma conferência do Partido Conservador em Blackpool (Johnny Eggitt/AFP/VEJA) Margaret Thatcher, em outubro de 1989, em uma conferência do Partido Conservador em Blackpool

17. Margaret Thatcher durante um evento do Partido Conservador, em 2000 zoom_out_map 17 /32 Margaret Thatcher durante um evento do Partido Conservador, em 2000 (Gerry Penny / EFE/VEJA) Margaret Thatcher durante um evento do Partido Conservador, em 2000

18. Nelson Mandela é recebido pela então primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, em julho de 1990 zoom_out_map 18 /32 Nelson Mandela é recebido pela então primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, em julho de 1990 (Reuters/VEJA) Nelson Mandela é recebido pela então primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, em julho de 1990

19. Margaret Thatcher em 1990 zoom_out_map 19 /32 Margaret Thatcher em 1990 (Peter Macdiarmid/Getty Images/VEJA) Margaret Thatcher em 1990

20. Margaret Thatcher durante coletiva zoom_out_map 20 /32 Margaret Thatcher durante coletiva em 1989 (Johnny Eggitt/AFP/VEJA) Margaret Thatcher durante coletiva em 1989

21. Margaret como líder do Partido Conservador britânico, 1975 zoom_out_map 21 /32 Margaret como líder do Partido Conservador britânico, 1975 (Central Press/Hulton Archive/Getty Images/VEJA) Margaret como líder do Partido Conservador britânico, 1975

22. Margaret como membro do Parlamento pela região de Finchley, 1959 zoom_out_map 22 /32 Margaret como membro do Parlamento pela região de Finchley, 1959 (Hulton Archive/Getty Images/VEJA) Margaret como membro do Parlamento pela região de Finchley, 1959

23. A ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher em foto de 2010 zoom_out_map 23 /32 A ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher em foto de 2010 (Reuters/VEJA) A ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher em foto de 2010

24. Margaret Thatcher em Londres (2005) zoom_out_map 24 /32 Margaret Thatcher em Londres (2005) (Kieran Doherty/AFP/VEJA) Margaret Thatcher em Londres (2005)

25. Margaret Thatcher exibe livro de sua autoria em 1997 zoom_out_map 25 /32 Margaret Thatcher exibe livro de sua autoria em 1997 (Reuters/VEJA) Margaret Thatcher exibe livro de sua autoria em 1997

26. Thatcher faz compras durante a campanha de 1979: tarefas domésticas zoom_out_map 26 /32 Thatcher faz compras durante a campanha de 1979: tarefas domésticas (Getty Images/VEJA) Thatcher faz compras durante a campanha de 1979: tarefas domésticas

27. Margaret nomeada membro da Ordem da Jarreteira, a mais alta da cavalaria britânica, 1995 zoom_out_map 27 /32 Margaret nomeada membro da Ordem da Jarreteira, a mais alta da cavalaria britânica, 1995 (Tim Graham/Getty Images/VEJA) Margaret nomeada membro da Ordem da Jarreteira, a mais alta da cavalaria britânica, 1995

28. Primeira-ministra Margaret Thatcher e a rainha Elizabeth II, em 1979 zoom_out_map 28 /32 Primeira-ministra Margaret Thatcher e a rainha Elizabeth II, em 1979 (Tom Stoddart/Getty Images/VEJA) Primeira-ministra Margaret Thatcher e a rainha Elizabeth II, em 1979

29. Margaret com o presidente americano Ronald Reagan, em 1984 zoom_out_map 29 /32 Margaret com o presidente americano Ronald Reagan, em 1984 (Keystone/Getty Images/VEJA) Margaret com o presidente americano Ronald Reagan, em 1984

30. Margaret após explosão de bomba do IRA durante uma conferência do Partido Conservador, em Brighton, 1984 zoom_out_map 30 /32 Margaret após explosão de bomba do IRA durante uma conferência do Partido Conservador, em Brighton, 1984 (John Downing/Getty Images/VEJA) Margaret após explosão de bomba do IRA durante uma conferência do Partido Conservador, em Brighton, 1984

31. Margaret Thatcher eleita primeira-ministra pela primeira vez, 1979 zoom_out_map 31 /32 Margaret Thatcher eleita primeira-ministra pela primeira vez, 1979 (John Minihan/Evening Standard/Getty Images/VEJA) Margaret Thatcher eleita primeira-ministra pela primeira vez, 1979

32. Margaret com os filhos Mark e Carol, e o marido Denis Thatcher, em 1976 zoom_out_map 32/32 Margaret com os filhos Mark e Carol, e o marido Denis Thatcher, em 1976 (Central Press/Getty Images/VEJA) Margaret com os filhos Mark e Carol, e o marido Denis Thatcher, em 1976

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, lamentou nesta segunda-feira a morte da ex-premiê Margaret Thatcher, que sofreu um derrame cerebral nesta manhã. O premiê, em viagem pela Europa, decidiu voltar às pressas à Grã-Bretanha após receber a notícia.

“Foi com grande tristeza que eu fiquei sabendo da morte de Lady Thatcher. Nós perdemos uma grande líder, uma grande primeira-ministra e uma grande britânica”, disse Cameron em sua conta no Twitter. Em seguida, ele deu uma entrevista coletiva na qual falou sobre a importância de Tchatcher para a Grã-Bretanha.

Acervo Digital VEJA:

A receita da leoa

As idéias explosivas da dama de ferro

“Como nossa primeira mulher premiê, Margaret Thatcher triunfou sobre todos os obstáculos. E a verdade sobre Margaret Thatcher é que ela não apenas liderou nosso país, como também o salvou. E eu acredito que ela será lembrada como a primeira-ministra britânica da paz”, disse o premiê em entrevista coletiva. “Hoje foi um dia verdadeiramente triste para nosso país, mas devemos pensar sobretudo em sua família. Perdemos alguém grande na vida pública, mas eles perderam uma mãe e avó muito amada”, completou.

No momento, as bandeiras britânicas nos prédios governamentais de Londres estão a meio mastro, indicando luto. O governo britânico anunciou que, com o consentimento da rainha, Thatcher receberá um funeral com honras militares na Catedral de St. Paul, em Londres. Após a grande cerimônia, o corpo da ex-premiê será cremado.

Margaret Thatcher, a primeira e única mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na Grã-Bretanha, morreu aos 87 anos de idade após um derrame cerebral na manhã desta segunda-feira, segundo anunciou o porta-voz de sua família, lorde Tim Bell. Ela não falava em público desde 2002, quando teve um derrame, e sofreu vários outros depois disso.

Os pequenos derrames que sofreu desde então lhe deixaram sequelas como confusões ocasionais e perdas de memória. Seu estado de saúde estava se deteriorando desde então, e ela chegou a sofrer de demência. Segundo sua filha, Carol, em suas crises, Thatcher tinha dificuldades em terminar suas frases e esquecia que seu marido, Denis Thatcher, morreu em 2003. A morte de seu mais próximo confidente e companheiro por 50 anos intensificou seu isolamento do mundo. A última vez em que ela foi internada foi em dezembro de 2012, quando passou por uma cirurgia na bexiga.