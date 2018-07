‘Perdemos dinheiro com todo mundo’, diz Trump sobre acordos comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país tem os piores acordos comerciais do mundo e, por isso, está concentrado em renegociá-los.

“Estou focado em acordos de comércio. Perdemos dinheiro com todo mundo”, reclamou o republicado, em entrevista ao canal de TV Fox News, televisionada neste domingo. “Vamos tornar os acordos recíprocos, justos. E eu vou te dizer uma coisa. Você não sabe disso, mas todos os países estão me procurando para fechar um acordo comercial”, disse Trump.

O presidente americano ainda indicou alguns países com quem deseja fechar acordos. “Tenho uma boa relação com o presidente chinês, mas não vamos voltar atrás nas tarifas com eles”, declarou. Sobre a União Europeia, Donald Trump disse que o grupo trata os EUA “de forma injusta”. “É terrível o que a UE faz com a gente. Meus pais nasceram na Europa, eu amo aqueles países, mas eles nos tratam mal e de forma injusta”, afirmou.

“A União Europeia é possivelmente tão má quanto a China. É apenas menor. Eles fizeram 151 bilhões de dólares de superávit comercial no ano passado. Nós tivemos déficit com a UE”, relatou. “Nós não protegemos nossos fazendeiros e eles protegem os deles”, exemplificou. O presidente ainda afirmou que quer que o tratado norte-americano de livre comércio, Nafta, seja mais justo.

Donald Trump citou ainda a fabricante americana de motocicletas Harley-Davidson, que culpou as tarifas do presidente pela decisão de transferir parte da produção para fora dos Estados Unidos. “Harley-Davidson, por favor construa aquelas lindas motos nos EUA”, pediu o republicano. “A Harley-Davidson é uma motocicleta americana e deve ser fabricada na América”, concluiu.