Perda de peso de Kim Jong-un provoca alarme na Coreia do Norte

Pela primeira vez na história da Coreia do Norte, a televisão estatal do país, a KCNA, exibiu uma entrevista com um morador de Pyongyang preocupado com o estado de saúde do ditador Kim Jong-un. O motivo é sua evidente perda de peso.

O homem afirmou que todos começaram a chorar após assistir a coletiva com o Líder Supremo. Esse tipo entrevista é incomum para a TV estatal, que jamais transmite atualizações sobre o estado de saúde de Kim.

Mas nas últimas semanas, o canal mostrou ele visivelmente mais magro.

Como tudo que vai ao ar passa por uma aprovação do governo, ainda não se sabe se a entrevista foi transmitida por engano, ou se a intenção realmente foi alertar a população sobre o emagrecimento do líder.

Especialistas afirmam que talvez ela tenha aparecido assim para mostrar que não é nada de relevante, que perdeu peso naturalmente.

Outra hipótese é sobressaltar que Kim está se esforçando para melhorar a vida dos cidadãos. A Coreia do Norte enfrenta no momento uma grave crise de abastecimento.

Desde que Kim Jong-un assumiu o poder, em 2011, ele ganhou peso sem parar.

Como na Coreia do Norte segue um sistema de lideranças hereditárias, o possível problema de saúde de Kim gera instabilidade para a nação.

Kim não tem um sucessor, e caso não possa mais se manter no cargo, o poder pode passar para outra família.