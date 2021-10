Perda de peso de Kim Jong-un gera dúvidas sobre uso de dublê

Atualizado em 28 out 2021, 18h59 - Publicado em 28 out 2021, 18h49

O ditador da Coreia do Norte Kim Jong-un continua a chamar atenção pela perda de peso. Após polêmica sobre uma possível complicação na saúde, especula-se na vizinha Coreia do Sul que o déspota esteja usando um dublê.

A agência de espionagem sul-coreana, no entanto, nega o o boato, afirmando que realizou análises faciais e de rastreamento de peso. A agência, porém, afirma que o comunista de fato perdeu muito peso, cerca de 20 quilos.

A análise também utilizou inteligência artificial, e constatou que o ditador parece estar com boa saúde.

Os norte coreanos se surpreenderam com a perda de peso Kim em junho, quando ele realizou uma aparição na TV estatal da Coreia do Norte após passar semanas longe dos holofotes.

A emissora chegou a exibiu uma entrevista com um morador de Pyongyang preocupado com o estado de saúde do ditador, o que foi considerado uma quebra na rígida censura que reina na Coreia do Norte.

Desde que assumiu o cargo, em 2011, Kim ganhou peso desenfreadamente. Em 2019, o líder chegou aos 140 quilos. Além disso, é fumante inveterado e pertence a uma família histórico de doenças cardíacas.