Pequim registra primeira morte por coronavírus

A capital da China, Pequim, registrou a primeira morte causada pelo novo coronavírus nesta segunda-feira, 27, informou a emissora de televisão estatal CCTV. O país registra 2.827 casos confirmados de contaminação, a maioria delas na cidade de Wuhan, e 81 mortes até o momento. Há outros 5.794 enfermos à espera do diagnóstico.

A vítima de Pequim é um homem de 50 anos que esteve em Wuhan, epicentro do surto do coronavírus, que provoca pneumonia. A infecção fora confirmada em 22 de janeiro, segundo a CCTV.

Nos Estados Unidos, 110 pessoas estão sendo examinadas em 26 diferentes estados por suspeita de infecção do coronavírus, informou Nancy Messonnier, diretora do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O país registra cinco casos confirmados. Desde domingo 26, não há novo caso no país.

O surto de coronavírus surgiu em um mercado que comercializa animais vivos em Wuhan, na província chinesa de Hubei. Até esta segunda-feira, incluindo os Estados Unidos, há 44 casos confirmados da doença em 15 países: Tailândia, Austrália, Cingapura, Taiwan, Malásia, Coreia do Sul, Filipinas, França, Japão, Vietnã, Nepal, Canadá e Camboja. Em todos, os pacientes foram contaminados durante viagem à China. Um dos casos tratados nas Filipinas é de uma criança brasileira, cuja família vive em Wuhan.

(Com Reuters)