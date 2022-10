Pequim intensifica restrições da Covid após casos quadruplicarem

A capital da China, Pequim, intensificou as medidas para deter a Covid-19 nesta quinta-feira, 20, após registrar uma quadruplicação de casos nas últimas semanas. Controles públicos foram fortalecidos e prédios residenciais foram bloqueados, enquanto ocorre um importante congresso do Partido Comunista.

A cidade de 21 milhões de pessoas registrou 18 novos casos de transmissão local na quarta-feira 19, elevando a contagem dos últimos 10 dias para 197. Isso é quatro vezes mais do que as 49 infecções detectadas no período anterior de 10 dias.

Embora o número de casos seja muito pequeno em comparação com outros países, a política de Covid Zero da China obrigou as autoridades da capital a intensificar as medidas preventivas, particularmente com realização do 20º Congresso do Partido Comunista, que ocorre a cada cinco anos, durante o qual o presidente Xi Jinping deve assegurar um inédito terceiro mandato como líder.

A autoridade de saúde de Pequim pediu uma triagem mais forte de indivíduos de risco e verificações meticulosas de pessoas que entram em lugares lotados, incluindo supermercados e academias.

Alguns complexos residenciais com casos suspeitos entraram em quarentena restrita por três dias, que podem ser estendidas se surgirem novas infecções.

Nos últimos dias, a China prometeu manter sua política de Covid Zero, apesar da crescente frustração pública com ela e seu impacto na economia. No domingo, em seu discurso ao Congresso, Xi defendeu a política, mesmo tendo isolado a China de um mundo que tenta lentamente retornar à vida pré-pandemia. Xi disse que a abordagem linha-dura “coloca as pessoas e suas vidas acima de tudo”.

No início desta semana, relatos de que uma menina de 16 anos morreu em um centro de quarentena Covid-19, depois que os pedidos de ajuda de sua família foram ignorados, causaram indignação. Um acidente de ônibus no mês passado matou 27 pessoas que estavam sendo levadas para um um centro de quarentena também tornou-se um para-raios para críticas nas redes sociais sobre a Covid Zero.

Xangai, como muitas outras cidades chinesas que lutam contra surtos esporádicos de coronavírus, revelou nesta semana que planeja construir uma instalação de quarentena com mais de 3 mil leitos em uma pequena ilha perto do centro da cidade. De abril a maio, a cidade de 25 milhões de pessoas sofreu um bloqueio prolongado depois de detectar centenas de milhares de casos.

Outras grandes cidades, incluindo Pequim e Guangzhou, têm centros de quarentena semelhantes com milhares de leitos e também realizam campanhas regulares de testes em massa.