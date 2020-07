Pequeno vilarejo da Itália comemora primeiro bebê nascido em oito anos

Entre as montanhas da província de Lecco, na Lombardia, região mais populosa da Itália, um pequeno vilarejo é exceção. A cidade de Morterone, a menor do país, comemorou nesta semana o nascimento de seu 29º habitante.

O pequeno Denis, de 2 quilos e 600 gramas, nascido no domingo 19, é o primeiro bebê da cidade desde 2012. Como dita a tradição local, os pais Matteo e Sara penduraram uma faixa azul na porta de casa para anunciar as boas novas ao vilarejo, mesmo que, por conta do tamanho reduzido, é provável que todos já soubessem.

“É realmente uma alegria para a comunidade”, disse a prefeita de Morterone, Antonella Invernizzi, ao jornal Corriere Della Sera.

Formada por uma igreja, um restaurante e casas espaçadas entre seus 13 quilômetros quadrados, a cidade já planeja uma festa para receber o novo morador.

“Nós iremos receber todos de braços abertos (…) é emocionante que meu pequeno esteja entre os habitantes de Morterone e, aumentando, mesmo que apenas um pouco, a população”, disse a Sara, a mãe do bebê.

Em fevereiro, o Instituto Nacional de Estatística da Itália afirmou que a população do país encolheu pelo quinto ano seguido, chegando a 60,317 milhões de pessoas. Em 2019, nasceram 420.170 bebês, o menor número desde 1861, quando a contagem foi iniciada.

A população de Morterone caiu para 28 apenas recentemente, após a morte do pai da prefeita.

“Agora voltamos a 29”, disse Invernizzi. “Não há outras gravidezes à vista, pelo que sei. Mas certamente um recém-nascido seria uma alegria para todos nós”.