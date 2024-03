Pentágono reforça em relatório que não escondeu visita de extraterrestes

Um relatório do Pentágono divulgado nesta sexta-feira, 8, concluiu que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não escondeu a descoberta de tecnologia extraterrestre e o reconhecimento de objetos voadores não identificados (Óvnis) que representem visitas de ETs à Terra. O parecer de 63 páginas, apresentado ao Congresso americano, é considerado a maior refutação das teorias de conspiração que afirmam que a Casa Branca esconde a existência de vida fora do planeta.

“O objetivo deste relatório não é provar ou refutar qualquer conjunto de crenças em particular, mas sim usar uma abordagem analítica e científica rigorosa para investigar esforços anteriores de investigação de Óvnis patrocinados pelo governo dos EUA e as alegações feitas pelos entrevistados de que o governo dos EUA e vários funcionários recuperaram e estão escondendo tecnologia e material biológico de fora do mundo”, explicou o documento.

O relatório foi conduzido sem preconceitos, mas “todos os esforços de investigação, em todos os níveis de classificação, concluíram que a maioria dos avistamentos eram objetos e fenômenos comuns e o resultado de erros de identificação”, disse Patrick Ryder, porta-voz do Departamento de Defesa, em comunicado. A revisão das informações também contesta as alegações de ex-funcionários do governo que atestam que os EUA mascaram a verdade.

Para isso, foram realizadas entrevistas com os denunciantes. Foi constatado, então, que a maioria dos relatos sobre tecnologia alienígena são de segunda mão. O Pentágono, contudo, se comprometeu a continuar investigando o tema. Por sua vez, o Gabinete de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, parte da iniciativa, afirmou que se os registros e os dados fossem de melhor qualidade, a maioria dos casos seria “identificada e resolvida” a partir das mais plausíveis explicações, como fenômenos meteorológicos, ilusões de ótica ou balões.

+ Óvni é filmado por militares ucranianos em zona de guerra com a Rússia

Continua após a publicidade

Desinformação e desconfiança

Em testemunho ao Congresso, autoridades afirmaram que o governo não detém de materiais extraterrestres, como naves espaciais. Para contrariar as suspeitas conspiracionistas, o Pentágono e a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) aplicaram conceitos de trigonometria básica para indicar que os vídeos militares não correspondem a ETs. Os especialistas acrescentaram, ainda, que as teorias floresceram a partir da perda de confiança pública nos governantes e da velocidade da disseminação de notícias falsas.

“Além dos boatos e falsificações, informações imprecisas e desinformação são mais prevalentes e mais fáceis de disseminar do que nunca, especialmente com as atuais ferramentas avançadas de fotografia, vídeo e imagens geradas por computador”, mostrou o relatório. “Os algoritmos de pesquisa e recomendação de conteúdo na Internet servem para reforçar os preconceitos de confirmação dos indivíduos, tanto quanto para ajudar a educar e informar.”

O relatório aponta que programas governamentais, como o Projeto Manhattan e o desenvolvimento secreto do drone furtivo da Força Aérea, o RQ-170, que podem ter contribuído para o aumento da desconfiança e dos relatos de objetos não identificados. Apesar de tentar colocar um ponto final no assunto, o documento não satisfez a curiosidade dos congressistas americanos

Os legisladores demandaram um segundo relatório. Ainda no ano passado, aprovaram que os Arquivos Nacionais desclassificassem mais registros. Em uma saia justa, a NASA e as agências de inteligência dos EUA procuram novas formas de coleta de dados sobre os fenômenos inexplicáveis. Mas, até o momento, a relação entre humanos e seres de outros mundos permanece restrita ao filme “E.T. O Extraterrestre”, acreditem os conspiracionistas ou não.