Pentágono confirma veracidade de vídeos sobre OVNI na costa da Califórnia

O Pentágono confirmou nesta terça-feira, 13, a veracidade de vídeos que mostram objetos voadores não identificados zumbindo sobre navios de guerra da marinha americana na costa da Califórnia. As imagens foram captadas pela própria esquadra e foram coletadas pela Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, antes de serem vazadas ao cineasta Jeremy Corbell.

“Posso confirmar que os vídeos mencionados foram feitos pelo pessoal da Marinha”, disse a porta-voz do Departamento de Defesa americano, Sue Gough, ao portal de ciência e tecnologia Futurism.

Um dos vídeos, divulgado em 2019, mostra objetos semelhantes a pirâmides sobrevoando um navio da marinha americana. Corbell já havia afirmado que obteve confirmação de veracidade através de um relatório do Pentágono, segundo o New York Post. De acordo com ele, o relatório relata múltiplos eventos ocorridos durante julho de 2019.

O clipe de aproximadamente 18 segundos feito por um dispositivo de visão noturna mostra os objetos sobrevoando e brilhando sobre o USS Russel, um contratorpedeiro americano. Devido a seu formato não eficiente do ponto de vista aerodinâmico, a possibilidade de ser um avião ou um helicóptero foi descartada. Inicialmente os objetos até chegaram a ser descritos como drones, porém a descrição foi alterada.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

