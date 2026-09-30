Pentágono anuncia corte de 20% dos generais e almirantes; democratas denunciam ‘expurgo’

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Pete Hegseth, Secretário de Defesa dos EUA, anunciou a demissão de 20% dos generais e almirantes até 2027. Ele também revelou a criação de um comando de guerra focado em drones e recursos robóticos, que será implementado até outubro de 2027. Hegseth defendeu suas reformas no exército e a alta nos investimentos na defesa.

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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou nesta quarta-feira, 30, que o país vai demitir 20% de seus generais e almirantes. A declaração foi feita enquanto ele anunciava a criação de um novo comando de drones em um evento para oficiais subalternos e líderes formados na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, no estado de Virgínia.

Autoridades do Pentágono já esperavam que Hegseth diminuísse mais uma vez o número de generais e almirantes. No ano passado, ele já havia ordenado que todos os ramos das Forças Armadas reduzissem em 10% os cargos de generais de alta patente. Agora, ele pede que o Exército sobre a redução, totalizando uma diminuição de 20% até 1º de janeiro de 2027.

“Eu chamo isso de prestação de contas, e já estava mais do que na hora”, afirmou.

Em seu discurso, o chefe do Pentágono também destacou seus feitos à frente das Forças Armadas e elogiou os grandes investimentos do governo Donald Trump na indústria de defesa e a pressão para que as empresas contratadas acelerassem seus trabalhos de expansão dos arsenais de armas do país.

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‘Expurgo’

Membros do Congresso vêm criticando estratégias do Pentágono na guerra ao Irã, incluindo a consequente redução dos estoques de munição, e alguns classificaram os cortes recentes no alto escalão como um “expurgo” da cúpula militar, cuja recomposição levará anos.

“Ele (Hegseth) nutre algum tipo de ressentimento profundo em relação à liderança militar”, disse o democrata Mark Kelly, senador pelo Arizona, ex-piloto de combate da Marinha e astronauta da NASA. “Ele está expurgando uma geração de grandes líderes militares, e levará uma geração para nos recuperarmos disso.”

Trump ou Hegseth já demitiram ou forçaram a aposentadoria de quase trinta líderes militares desde que assumiram o cargo, incluindo o oficial de mais alta patente do Exército, o general Randy George — uma medida que irritou tanto republicanos quanto democratas no Congresso. Entre os afastados, também estão diversos oficiais de alta patente que são mulheres ou pessoas não brancas.

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O chefe do Pentágono trava uma cruzada aberta para combater o que chama de cultura “woke” no Exército, por meio da reversão de programas de diversidade, da revisão de unidades de combate terrestre com presença feminina e de um novo programa de triagem para detectar “deficiência de testosterona” entre militares do sexo masculino.

Comando de guerra focado em drones

Hegseth anunciou um novo comando de guerra focado em recursos autônomos e robóticos das Forças Armadas, que será instaurado até 1º de outubro de 2027. Segundo ele, o estabelecimento do Comando de Guerra Autônoma representa “a mudança operacional em tempos de paz mais rápida da história militar moderna”.

O lançamento da iniciativa ocorre um mês depois do Exército americano ter desativado seu batalhão experimental de drones na Europa, que recebeu ordens para voltar às suas funções tradicionais de infantaria. Na ocasião, um grupo de legisladores dos Estados Unidos pediu explicações sobre a decisão, que não condiz com a rápida evolução tecnológica dos campos de batalha mundialmente.

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O anúncio do novo comando de drones ocorre em um momento de impasse entre os Estados Unidos e o Irã, que lutam pelo controle do Estreito de Ormuz, principal rota marítima mundial para o transporte de petróleo. O conflito entre os dois países já custou US$ 45,1 bilhões, segundo o Pentágono.

Durante sua fala no evento desta quarta, o secretário também falou sobre a guerra e reforçou que a ideia de que os militares americanos eliminaram a Marinha, a força aérea e os sistemas de defesa do Irã, bem como muitos de seus líderes e sua base industrial.