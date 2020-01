Pelo Twitter, Trump se manifesta sobre ataques do Irã: “Tudo bem”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pelo Twitter sobre os ataques a duas bases americanas no Iraque, por parte do Irã, em retaliação ao assassinato de Qasem Soleimani na última quinta-feira 2. As bases localizadas no Norte e no Oeste do país foram atingidas por mais de dez mísseis, segundo o governo americano. Trump escreveu que “tudo está bem” e que o governo americano está estudando os impactos dos ataques iranianos.

“Até agora, tudo bem”, escreveu o presidente. “Nós temos o militarismo mais poderoso e melhor equipado do que qualquer outro no mundo, de longe”, escreveu. Após uma reunião com o vice-presidente, Mike Pence, e os secretários de Defesa, Mark Esper, de Estado, Mike Pompeo, e o chefe das Forças Conjuntas dos Estados Unidos, general Mark Milley, para uma reunião para definir os próximos passos.

Depois da reunião, Trump faria um pronunciamento sobre o ataque. Pela rede social, o presidente confirmou que adiou o pronunciamento para amanhã.

Também pelo Twitter, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi – do partido Democrata, de oposição ao presidente – também se manifestou sobre os ataques do governo iraniano. Pelosi escreveu que monitora de perto a situação no país e que o país precisa se comprometer a cessar a crise com o Irã. “Precisamos garantir a segurança dos nossos prestadores de serviço, incluindo acabar com as desnecessárias provocações da administração e demandando que o Irã cesse sua violência. A América e o mundo não podem arcar com uma guerra”, declarou.

Publicidade