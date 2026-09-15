Pela primeira vez, Japão tem mais de 100.000 pessoas com mais de 100 anos

O número de pessoas com mais de 100 anos de idade no Japão ultrapassou pela primeira vez a marca de 100.000, informou nesta terça-feira, 15, o Ministério da Saúde. A pesquisa mais recente do governo revelou que, em 1º de setembro, havia 107.677 pessoas centenárias ou mais velhas – quase 90% são mulheres.

Com uma idade média de 49,9 anos, o Japão é o segundo país com a população mais envelhecida do planeta, atrás de Mônaco, segundo o Banco Mundial.

Os dados são a ponta de uma crise demográfica que afeta a quarta maior economia do mundo. Enquanto a população de centenários aumentou por 56 anos consecutivos, dados de junho revelaram que a taxa de fertilidade do Japão caiu no ano passado para o menor nível já registrado.

A situação provoca escassez de trabalhadores, custos crescentes de Previdência Social e uma base tributária em declínio.

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Em maio, dados divulgados pelo censo nacional já haviam indicado uma queda recorde de 2,5% no número de cidadãos nos últimos cinco anos – um número perigoso para um país com uma das menores taxas de natalidade do mundo e envelhecimento contínuo de sua população.

Segundo dados preliminares do censo quinquenal, a população atual do Japão é de 123 milhões de pessoas, número que representa uma redução de cerca de 3 milhões em relação a 2020. O porta-voz do governo japonês, Minoro Kihara, alertou que os dados confirmam, mais uma vez , que a crise demográfica “está se agravando” no país.

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Especialistas indicam a imigração como uma possível resposta ao declínio populacional, mas a política segue impopular no país. Nos últimos anos, Tóquio chegou a promover uma abertura tímida, por meio do lançamento de um visto para nômades digitais e iniciativas de treinamento e capacitação de trabalhadores estrangeiros. O endurecimento das regras migratórias, porém, voltou ao centro do debate nas eleições de 2025, vencidas pela primeira-ministra Sanae Takaichi, defensora de medidas mais rigorosas contra a entrada de estrangeiros.

Apesar de reconhecer a importância da mão de obra estrangeira para reverter o cenário, Takaichi afirma que muitos cidadãos sentem “ansiedade e um sentimento de injustiça” sobre “ações ilegais” de alguns imigrantes. Tóquio, inclusive, aprovou um projeto de lei nesta sexta que aumenta as taxas relacionadas a vistos para estrangeiros em até 30 vezes o valor atual, saindo de 10 mil ienes (cerca de 317 reais) para até 300 mil ienes (9.532 reais).