Pela primeira vez, Japão registra 20.000 novos casos diários de Covid-19

O Japão registrou nesta sexta-feira, 13, 20.000 novos casos de Covid-19, uma marca inédita desde o início da pandemia. Do total, 5.773 casos correspondem à cidade de Tóquio, que também registrou recorde, em um aumento de 8,8% em contágios em relação à semana passada.

O Japão mantém em vigor desde julho, e até o final deste mês, um alerta sanitário em Tóquio e outras regiões do arquipélago, onde 20 das 47 prefeituras relataram números recordes de casos nesta semana. O alerta criou restrições principalmente sobre locais fechados, como bares e restaurantes.

As limitações, contudo, não bastaram para conter o avanço do coronavírus, o que fez com que as lideranças políticas do país clamassem para que as pessoas ficassem em casa e pedissem a colaboração dos comerciantes, já que, no país, não é legalmente possível impor um confinamento e não se pode obrigar o setor privado a respeitar limitações de horário ou servir álcool, por exemplo.