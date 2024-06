Pela primeira vez, campanha de Trump supera a de Biden em arrecadações

A campanha do ex-presidente americano Donald Trump afirmou ter arrecadado US$ 60 milhões a mais que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelaram documentos federais. Esta é a primeira vez que o republicano recebe mais dinheiro que o democrata em sua tentativa de voltar à Casa Branca.

A campanha de Biden conseguiu arrecadar US$ 85 milhões em maio, totalizando US$ 212 milhões. Nos últimos dias, Biden ganhou mais US$ 40 milhões, sendo US$ 20 milhões do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg.

Já Trump e o Comitê Nacional Republicano afirmaram ter arrecadado mais de US$ 170 milhões só em maio. Dezenas de doações foram feitas depois de o republicano ter sido condenado por 34 crimes por falsificação de registros de negócios, no caso de pagamento de suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels. Ele recebeu uma doação de US$ 50 milhões do bilionário Timothy Mellon no dia seguinte ao veredicto.

“Nosso forte e consistente programa de arrecadação de fundos cresceu em milhões de pessoas em maio, um sinal claro de forte e crescente entusiasmo do presidente e do vice-presidente a cada mês”, comentou a gerente de campanha de Biden, Julie Chavez Rodriguez.

Segundo ela, o dinheiro que continua entrando em conta é importante para “alcançar e conquistar os eleitores que decidirão esta eleição”.

A condenação de Trump alimentou uma grande arrecadação de fundos, permitindo que uma maior quantia de dinheiro seja investida na publicidade e infraestrutura da campanha em um momento que os eleitores começam a prestar mais atenção na corrida eleitoral.

No entanto, após o julgamento, o republicano perdeu a vantagem de votos que tinha em relação a Biden, segundo diversas pesquisas de opinião.

De acordo com a campanha de Biden, a maioria dos fundos é oriunda de doadores comuns como enfermeiros, professores e aposentados. De acordo com eles, no mês passado mais de 3 milhões de novos doadores contribuíram para a arrecadação de fundos.

“Enquanto Trump está sugando seus bajuladores bilionários, nossa campanha representa as vozes da América, e estamos honrados em ter o apoio deles enquanto avançamos em direção a novembro”, disse o presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison.