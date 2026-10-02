Pela primeira vez, América Latina vê influência da China de forma mais positiva que a dos EUA
Pesquisa Latinobarómetro 2026 mostra que produtos baratos e 'fator Trump' fazem 65% dos latino-americanos preferirem Pequim
A pesquisa Latinobarómetro 2026, publicada nesta sexta-feira, 2, revelou que, pela primeira vez desde o início da série histórica, a América Latina considera a influência da China na região mais positiva que a dos Estados Unidos. O levantamento é realizado anualmente desde 1995.
O Latinobarómetro atribui a mudança, em parte, ao fato de Washington ter ficado “quase ausente” do hemisfério ocidental desde a guerra do Iraque, em 2003, para se concentrar em outras regiões do mundo. “A América Latina aprendeu a enfrentar as ondas do mundo. Aproximou-se de outras potências, como a China, a União Europeia, o Japão“, declarou Marta Lagos, diretora do instituto, em entrevista à agência de notícias AFP.
Positivo, pero no mucho
Desde 2020, a proporção de latino-americanos que considera positiva a influência da China na região aumentou de 48% para 65%, enquanto a dos Estados Unidos caiu de 60% para 57%, segundo o estudo.
A ascensão chinesa não significa que tenha superado os americanos em termos de imagem. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais bem avaliado pelos latino-americanos, com 63% de opiniões favoráveis, contra 59% da China.
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Segundo Lagos, o gigante asiático conquistou as populações do continente nos últimos seis anos ao permitir o acesso a bens que estavam fora de seu alcance, graças a preços muito inferiores aos de outras importações.
“O vazio que a China preenche é o dos bolsos, mais do que qualquer outra coisa”, explicou ela.
Novo (velho) paradigma
O relatório destaca, porém, que os Estados Unidos voltaram a se interessar pela região com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025.
Ele promove uma política mais intervencionista na América Latina, que chama de “Doutrina Donroe”, um trocadilho entre o primeiro nome do republicano e o sobrenome de James Monroe, o quinto presidente americano, que há mais de dois séculos declarou a América Latina uma esfera de influência exclusiva dos americanos.
Nesse contexto, Trump criou o Escudo das Américas, uma aliança de quase vinte países governados por líderes de direita para combater o crime organizado no continente.
Fator Trump
Hoje, porém, a América Latina está mais fragmentada, com sociedades mais escolarizadas e “povos mais rigorosos em seus julgamentos”, afirmou Lagos.
Segundo a especialista, a imagem negativa de Trump contribuiu para a deterioração da imagem dos Estados Unidos na região e para a convicção de que “é muito difícil” que Washington “volte a desempenhar o papel que desempenhou no passado”.
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Para 55% dos latino-americanos, as “políticas implementadas pelo presidente dos Estados Unidos” terão impacto negativo no mundo.
O Latinobarómetro, sediado no Chile, é uma organização sem fins lucrativos que pesquisa opiniões sobre temas como democracia, economia, segurança e migração. A pesquisa de 2026 se baseou em mais de 19 mil entrevistas realizadas em 17 países entre 7 de maio e 17 de junho, com margem de erro de 1%.
(Com informações da AFP)