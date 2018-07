Pedra de 100 kg se desprende e cai do Muro das Lamentações

Uma pedra de 100 quilos se desprendeu do Muro das Lamentações, em Jerusalém, nesta segunda-feira (23). Apesar de ter caído na área de orações, ninguém ficou ferido.

Uma gravação mostra o momento em que a pedra cai em uma plataforma de madeira elevada, usada pelos fieis. O rabino encarregado do complexo, Shmuel Rabinovich, chamou o evento de “o mais incomum em décadas”.

Ele disse que a umidade ou o crescimento das plantas podem ter movido a antiga pedra. A área foi fechada para manutenção.

O Muro das Lamentações foi construído durante o reinado de Herodes o Grande como parte das obras de expansão do segundo Templo. Trata-se do segundo lugar mais sagrado do judaísmo. Ali, fieis rezam todos os dias e visitantes costumam colocar nas suas brechas mensagens escritas.

O prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, disse que foi um “grande milagre” uma rocha de 100 kg ter caído perto de um fiel e não o ter machucado.

(Com AP)