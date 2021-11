Pedidos de auxílio-desemprego caem ao menor nível desde 1969 nos EUA

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram ao menor nível desde 1969, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (24).

De acordo com a estatística da agência federal, foram processados 199.000 pedidos na semana terminada no último dia 20. A média para esta época do ano, porém, costuma girar em 260.000.

Como há poucas regras trabalhistas nos Estados Unidos, o mercado de emprego costuma responder de forma imediata aos solavancos na economia.

Os pedidos de auxílio-desemprego funcionam, então, como termômetro de como vai o PIB americano.

Em abril de 2020, início da pandemia, os números deram um salto dramático, alcançando 6,1 milhões em apenas uma semana, recorde histórico.

Conforme a economia foi reabrindo e as regras de distanciamento social sendo relaxadas, porém, o número de americanos demitidos caiu rapidamente.

Além disso, os benefícios federais para o desemprego na pandemia terminaram em 6 de setembro em todos os estados.

Mesmo assim, milhões de americanos ainda estão fora do mercado por opção própria, o que vem frustrando empregadores e atrasando a recuperação econômica.