🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Pastor é condenado a 200 anos de prisão por morte de 190 crianças em seita no Quênia

Paul Mackenzie obrigava seus seguidores e filhos a jejuar até a morte sob a promessa de que chegariam ao céu antes do fim do mundo

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 13h35
Homem calvo de pele escura, com camisa polo listrada vermelha, preta e branca, olha fixamente para frente. Outras pessoas, algumas desfocadas, aparecem ao fundo.
 (SIMON MAINA / AFP/Getty Images)
Continua após publicidade
Pastor é condenado a 200 anos de prisão por morte de 190 crianças em seita no Quênia Priorize VEJA no Google

Um tribunal do Quênia condenou nesta sexta-feira, 6, o autoproclamado pastor Paul Mackenzie a 200 anos de prisão pelo assassinato de 190 crianças e um adulto. Líder de uma seita cristã, ele obrigava seus seguidores e filhos a jejuar até a morte sob a promessa de que chegariam ao céu antes do fim do mundo.

A sentença foi proferida pelo Tribunal Superior de Mombaça, no litoral do país, após Mackenzie ter sido considerado culpado em outubro. A juíza Diana Kavedza determinou 100 anos de prisão pelas mortes por desnutrição e outros 100 pelos assassinatos cometidos de outras formas. Outros 28 réus receberam penas de dez a 160 anos. A defesa do pastor, que negou ter obrigado os seguidores a jejuar, afirmou que vai recorrer.

Fundador da Igreja Internacional das Boas Novas, Mackenzie convenceu fiéis a abandonar suas casas e se mudar para a floresta de Shakahola, no leste do Quênia. Segundo o tribunal, guardas controlavam a movimentação dos seguidores e agrediam aqueles que resistiam ao jejum. As crianças eram privadas de comida e punidas quando tentavam se alimentar ou fugir.

O pastor pregava que o mundo acabaria em agosto de 2023 e determinava que as crianças deveriam morrer primeiro, seguidas pelos jovens e pelas mulheres, segundo um relatório do Senado queniano. Os homens deveriam permanecer vivos por mais tempo para enterrar os corpos antes de também morrerem.

Siga
Continua após a publicidade
Continua após a publicidade

Em um vídeo publicado no YouTube em março de 2023, Mackenzie, que tinha milhares de seguidores também na internet, afirmou que era guiado pela “voz de Cristo” ao transmitir mensagens de que o mundo acabaria naquele ano. “Segui a voz que me dizia que eu havia concluído o trabalho”, afirmou.

O caso veio à tona em abril de 2023, quando a polícia começou a encontrar corpos em covas rasas na floresta. Ao todo, 448 corpos foram encontrados na região, segundo a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia. A sentença desta sexta-feira, porém, diz respeito às 191 mortes analisadas nesse julgamento.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Julgamentos
Morte
Pastor
Quênia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).