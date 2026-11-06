Pastor é condenado a 200 anos de prisão por morte de 190 crianças em seita no Quênia

Um tribunal do Quênia condenou nesta sexta-feira, 6, o autoproclamado pastor Paul Mackenzie a 200 anos de prisão pelo assassinato de 190 crianças e um adulto. Líder de uma seita cristã, ele obrigava seus seguidores e filhos a jejuar até a morte sob a promessa de que chegariam ao céu antes do fim do mundo.

A sentença foi proferida pelo Tribunal Superior de Mombaça, no litoral do país, após Mackenzie ter sido considerado culpado em outubro. A juíza Diana Kavedza determinou 100 anos de prisão pelas mortes por desnutrição e outros 100 pelos assassinatos cometidos de outras formas. Outros 28 réus receberam penas de dez a 160 anos. A defesa do pastor, que negou ter obrigado os seguidores a jejuar, afirmou que vai recorrer.

Fundador da Igreja Internacional das Boas Novas, Mackenzie convenceu fiéis a abandonar suas casas e se mudar para a floresta de Shakahola, no leste do Quênia. Segundo o tribunal, guardas controlavam a movimentação dos seguidores e agrediam aqueles que resistiam ao jejum. As crianças eram privadas de comida e punidas quando tentavam se alimentar ou fugir.

O pastor pregava que o mundo acabaria em agosto de 2023 e determinava que as crianças deveriam morrer primeiro, seguidas pelos jovens e pelas mulheres, segundo um relatório do Senado queniano. Os homens deveriam permanecer vivos por mais tempo para enterrar os corpos antes de também morrerem.

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Continua após a publicidade Em um vídeo publicado no YouTube em março de 2023, Mackenzie, que tinha milhares de seguidores também na internet, afirmou que era guiado pela “voz de Cristo” ao transmitir mensagens de que o mundo acabaria naquele ano. “Segui a voz que me dizia que eu havia concluído o trabalho”, afirmou. O caso veio à tona em abril de 2023, quando a polícia começou a encontrar corpos em covas rasas na floresta. Ao todo, 448 corpos foram encontrados na região, segundo a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia. A sentença desta sexta-feira, porém, diz respeito às 191 mortes analisadas nesse julgamento. Continua após a publicidade