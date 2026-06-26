Pastor brasileiro está entre as vítimas dos terremotos na Venezuela

O pastor de Uberlândia, em Minas Gerais, Romildo Batista de Lima, de 69 anos, é uma das vítimas brasileiras dos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira, 24. A morte foi confirmada pela sobrinha do pastor ao portal g1.

Segundo o jornal, a esposa de Romildo, Carlha Nacarid, confirmou o falecimento aos familiares, após uma parede desabar sobre ele enquanto o casal tentava se proteger dos tremores. De acordo com o relato da sobrinha, ambos foram resgatados, mas o pastor faleceu no hospital. A esposa sofreu uma fratura na bacia e segue internada.

Além de Romildo Batista de Lima, a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, é a outra vítima brasileira. Vanessa vivia havia cerca de dois meses em La Guaira, cidade localizada a cerca de 25 quilômetros de Caracas, com o namorado venezuelano.

Natural de Brasília, Vanessa residia anteriormente no Gama, no Distrito Federal, antes de se mudar para a Venezuela. Segundo o irmão, Thiago Nogueira, ela estava no país desde abril.

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Nesta sexta-feira, 26, um novo tremor de magnitude 4,9 atingiu a costa norte da Venezuela, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo. De acordo com a agência Reuters, testemunhas afirmam ter sentido o novo terremoto na capital Caracas e em Maracay.

Os dois tremores de quarta-feira, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixaram quase mil mortos e mais de 50 mil desaparecidos. Centenas de edifícios desabaram, especialmente em La Guaira, uma cidade costeira vizinha a Caracas, onde a população denuncia a escassa presença do governo nas operações de resgate.

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Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores não confirmou oficialmente a identidade das vítimas brasileiras. Na quarta-feira, o Itamaraty informou apenas que dois cidadãos brasileiros — um homem e uma mulher — morreram em consequência dos terremotos e que presta assistência consular às famílias.

“O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O ministério está prestando assistência consular às famílias das vítimas”, informou a nota.