Passagem do supertufão Yagi deixa pelo menos nove mortos no Vietnã

De acordo com a mídia estatal do Vietnã, quatro pessoas de uma mesma família morreram na madrugada desde domingo devido a um deslizamento na província de Hoa Binh, no norte do país. A casa onde as vítimas estavam foi engolida por terra após uma encosta ceder. Foram horas de chuvas fortes na região. Um homem de 51 anos sobreviveu à tragédia, mas perdeu a esposa, a filha e dois netos.

Quatro pessoas morreram no sábado por causa do desabamento de um telhado. E, na província de Hai Duong, um homem foi a óbito na sexta-feira atingido por uma árvore. Na cidade portuária de Haiphong, vários bairros estão debaixo d´água e sem energia elétrica. Continua após a publicidade Patrimônio Mundial da Unesco e famosa por ilhas que atraem turistas do mundo todo, a Baía de Ha Long contabiliza ao menos 23 barcos seriamente danificados ou afundados na ilha de Tuan Chau, como relataram moradores. Já no sul da China e nas Filipinas, o tufão deixou pelo menos 24 pessoas mortas, além de muitos feridos. Embora os tufões na região se formam mais perto da costa, como consequência das mudanças climáticas eles agora se intensificam mais rápido e permanecem mais tempo sobre a terra.