Passagem de Rafah entre Egito e Gaza será reaberta, diz secretário dos EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse neste domingo, 15, após reunião com o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, no Cairo, que a passagem de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito será reaberta, sem especificar quando isso deve acontecer. A fronteira é a única saída por terra da região dominada pelo Hamas e que tem sido alvo de ataques de Israel.

“Nós implementamos, o Egito implementou muito apoio material para as pessoas em Gaza, e Rafah será reaberta”, disse Blinken a repórteres no Cairo. O norte-americano faz um giro pela região do Oriente Médio desde o início do conflito e já visitou até o momento a Jordânia, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e o Egito desde o início do conflito.

“Estamos agora muito ativamente envolvidos com os países da região, com as Nações Unidas e com Israel, para garantir, da melhor forma possível, que as pessoas possam sair do perigo e que a assistência de que necessitam, os alimentos, a água e os medicamentos possam entrar”, acrescentou Blinken.

A cidade de Rafah, localizada entre o sul da Faixa de Gaza e o Egito, é a única saída por terra fora das fronteiras com Israel e, por isso, tem concentrado milhares de palestinos e estrangeiros, inclusive brasileiros, desde o alerta de Israel para que o norte de Gaza fosse evacuado.

Neste domingo, os Estados Unidos acusaram o Hamas de travar o acordo para que a fronteira seja aberta para estrangeiros. Até o momento, a guerra, que começou após o ataque do grupo terrorista no sábado retrasado, 7, já deixou ao menos 3.850 mortos, sendo 2.450 em terras palestinas e 1.400 em Israel.