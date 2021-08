Passagem de furacão Ida pelos EUA deixa ao menos 4 mortos

A passagem do furacão Ida pelos estados americanos de Louisiana e Mississipi deixou ao quatro mortos, afirmaram autoridades locais nesta terça-feira, 31. Equipes de busca e resgate ainda seguem à procura de desaparecidos, especialmente em regiões que foram inundadas e isoladas, onde algumas pessoas não quiseram deixar as casas em que vivem.

Apesar de ter se dissipado para uma depressão tropical na segunda-feira, o Ida deixou inundações, cortes no fornecimento de energia elétrica, áreas totalmente isoladas, além de cenário de destruição em muitas localidades. A região mais afetada foi o sudeste da Louisiana, estado em que, nesta terça-feira, ao menos 1,1 milhão de clientes seguiam sem eletricidade, o que inclui toda a cidade de Nova Orleans.

A expectativa é que o serviço de eletricidade, só seja totalmente reestabelecimento em certas áreas depois de algumas semanas, em meio a um forte calor e a alta ocupação nos hospitais, devido a pandemia da Covid-19.

“O grande perigo de Ida continua devido às múltiplas inundações provocadas por ela. Por isso, o essencial agora é permanecer em segurança: não saia de casa e fique continue protegido”, Daniel Llargués, porta-voz nacional da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), ao alertar a população em entrevista coletiva.

Duas pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas na noite de segunda-feira, perto da cidade de Lucedale, Mississipi, após um acidente em uma rodovia que envolveu sete veículos. À rede CNN, autoridades afirmaram que o acidente ocorreu por conta do excesso de água na pista.

Continua após a publicidade

Entre as vítimas do furacão, que tocou a terra no sul da Louisiana no último domingo, também está um homem que morreu afogado na segunda-feira quando tentava passar de carro por uma via que estava alagada na cidade de Nova Orleans. O Departamento de Saúde do estado já havia divulgado no domingo a morte de outro homem, de 60 anos, como consequência da queda de uma árvore em sua casa, no condado de Ascencion, na região metropolitana de Baton Rouge.

Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o governador da Louisiana, John Bel Edwards, deixaram claro que a previsão é de que mais vítimas sejam localizadas, à medida que os trabalhos de busca e resgate avançam.

“Vamos lidar com estes danos durante bastante tempo”, disse Bel Edwards.

O furacão também causou danos à parte cultural das cidades. Na Louisiana, a força do fenômeno destruiu por inteiro o histórico prédio localizado na cidade de Nova Orleans onde trabalhou na juventude o músico Louis Armstrong.

A construção, que foi construída em 1913 e abrigava o local onde Armstrong trabalhava e conseguiu ter condições de iniciar a carreira na música, se tornou uma montanha de escombros.