Passageiro é amarrado com fita adesiva após ataques racistas e homofóbicos em voo nos EUA

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Um passageiro de 67 anos foi amarrado com fita adesiva em um voo da American Airlines após agredir outro passageiro, gritar e proferir insults racistas e homofóbicos. O avião, que seguia para Nova Jersey, foi desviado para Baltimore, onde o homem foi detido pelo FBI e polícia local.

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Um passageiro de 67 anos foi amarrado com fita adesiva a uma poltrona durante um voo da American Airlines, nos Estados Unidos, após uma confusão a bordo. Segundo testemunhas, ele gritou, atacou fisicamente outro passageiro e dirigiu insultos racistas e homofóbicos a pessoas a bordo.

O episódio ocorreu no voo 618, que seguia do aeroporto de Dallas-Fort Worth, no Texas, para Newark, em Nova Jersey, na última quinta-feira, 3. A aeronave precisou mudar a rota e pousar em Baltimore, em Maryland, onde o passageiro foi desamarrado e detido por agentes do FBI e pela polícia local.

O passageiro foi identificado como Arthur Layne Lundeen. De acordo com a polícia responsável pela segurança dos transportes em Maryland, ele responde por agressão de segundo grau e “conduta desordeira”. O FBI afirmou que está ouvindo testemunhas e reunindo informações para avaliar, com a Procuradoria dos EUA em Maryland, se Lundeen também será alvo de acusações federais.

Testemunhas relataram à rede CBS que Lundeen começou a gritar e a agir de forma agressiva repentinamente, sem que houvesse uma provocação aparente.

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“(Foi) como se tivessem acionado um interruptor, de repente”, disse à CBS Juan Mejía, um policial aposentado que estava no voo e ajudou a conter o homem. “Virei para olhar e vi que o pobre senhor sentado ao lado dele, no assento do corredor, [o agressor] estava com as mãos em volta do pescoço dele e, basicamente, o agredindo.”

Em nota, a American Airlines confirmou o desvio do voo e disse que a segurança de passageiros e funcionários é sua prioridade. “A segurança e o bem-estar de nossos clientes e membros da equipe são nossa prioridade máxima, e não toleramos violência. Agradecemos aos membros de nossa equipe pelo profissionalismo e aos nossos clientes pela compreensão”, diz o comunicado.

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Segundo a revista estadunidense Newsweek, Lundeen trabalhava no setor imobiliário em Tucson, no Arizona. A Long Realty, empresa à qual ele estava ligado, informou ter encerrado a relação profissional com o homem após tomar conhecimento do episódio, afirmando que a conduta relatada era incompatível com seus padrões de profissionalismo e respeito.

Continua após a publicidade Lundeen foi liberado após uma audiência inicial na sexta-feira 4 e deverá voltar ao tribunal em 19 de outubro, de acordo com registros judiciais citados pela imprensa americana.