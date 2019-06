Passageira confunde porta de banheiro em avião e abre a de emergência

Uma passageira da companhia aérea Pakistan International Airlines (PIA) causou o atraso do voo entre Reino Unido e Paquistão após confundir a porta do banheiro com a de saída de emergência. O fato ocorreu na última sexta-feira, 7.

O voo de PK 702 voaria de Manchester, Reino Unido, para Islamabad, Paquistão, mas devido ao descuido da passageira, ele sofreu um atraso de 7 horas. O avião ainda estava em solo, então não houve outras consequências para tripulantes ou passageiros.

O incidente aconteceu quando o avião estava indo em direção a pista de decolagem para içar voo. Após o acionamento da porta de emergência, todos os 40 passageiros, e suas bagagens, foram evacuados e levados até hotéis da região.

“Como procedimento padrão para casos de emergência, PIA desembarcou os 40 passageiros e suas bagagens”, disse um porta-voz da empresa aérea.

No inquérito instaurado para apurar o caso, a passageira, que não teve o nome revelado, disse que tinha convicção de que aquela porta era a porta do banheiro.

Quando a porta de emergência vira a emergência

Não é a primeira vez que uma porta de emergência foi acionada recentemente por descuido, intenção ou falta de manutenção.

Na China, um senhor de idade foi preso por ter colocado em risco a segurança do avião após ter tentado abrir a porta de emergência enquanto a aeronave estava terminando de pousar. A motivação era simples: o homem identificado apenas pelo seu sobrenome, Song, queria furar a fila de desembarque.

Outro caso ocorreu em fevereiro de 2018 na Nigéria, quando a porta de emergência de um avião da companhia aérea Dana Airlines simplesmente caiu da aeronave quando ela tocou o solo de Abuja, capital nigeriana.