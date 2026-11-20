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Após derrota expressiva nas eleições de meio de mandato, Donald Trump dobra a aposta na linha-dura: promoveu radicais à linha de frente contra investigações da oposição e busca projetar força internacional com Putin e Xi Jinping. Entenda a estratégia para a reta final do governo.

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Após o massacre eleitoral do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, em que os democratas conquistaram o controle da Câmara e do Senado, Donald Trump ensaiou um raro momento de moderação. Encerrado o pleito, parabenizou os rivais (“fizeram um bom trabalho”), admitiu que sua política de deportações em massa “talvez tenha sido dura demais” e, mesmo brandindo o poder de veto, acenou com a possibilidade de “trabalhar junto” com o novo Congresso. Em paralelo, armou o cenário para uma inédita reunião com o russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping — as três superpotências sentadas à mesa para desanuviar o clima geopolítico. É possível que, dos Estados Unidos para fora, Trump use seus dois últimos anos de mandato para tentar deixar uma marca de resolvedor, em vez de incitador, de problemas. Mas, da fronteira para dentro, o tom conciliador logo deu lugar ao modus operandi original de rebater cada soco com outro mais forte, projetando para o fim do governo uma batalha política sem tréguas.

O grito de batalha mais estridente dirigido pela Casa Branca à oposição veio com a promoção do incendiário assessor Stephen Miller a chefe do gabinete presidencial. Chamado por analistas de “id ideológico de Trump” e por rivais de “racista” e “nazista”, Miller arquitetou as mais draconianas políticas anti-imigrantes, como as metas de prisões diárias e a diretriz de “tolerância zero” que colocou todo tipo de estrangeiros na mira do ICE, a temida polícia de imigração. Cegamente fiel ao chefe, que acompanha desde antes da primeira eleição, em 2016, é capaz de pronunciar barbaridades como se fossem verdades absolutas, como a descrição, em entrevista recente à Fox News, do futuro dos Estados Unidos na mão dos democratas: “Um estado de total anarquia, sem polícia, sem respeito à lei, onde criminosos podem estuprar e ferir e assassinar com impunidade, onde seus filhos são ensinados a partir dos 2 anos a odiar a América, a odiar Deus, a odiar seus pais, a odiar sua família, a odiar até seu gênero — essa é a agenda deles”. “Ele crê piamente que Trump é incapaz de errar e não vai atuar em busca de consensos, mas como o consigliere de um general”, analisa Chris Whip­ple, autor do livro The Gatekeepers, sobre o poder dos chefes de gabinete.

Em movimento casado, os republicanos alçaram, a mando do presidente, o deputado Jim Jordan à liderança da minoria na Câmara a partir de 2027. Trumpista raiz e fundador do Freedom Caucus, ala radical rotulada de “terroristas legislativos”, Jordan deve empunhar a metralhadora verbal para conter a ofensiva investigativa dos democratas, que já prometeram esmiuçar os negócios obscuros da família Trump, os gastos exorbitantes do Pentágono e as ligações do presidente com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Mais: o Departamento de Justiça foi acionado para enquadrar como “ilegalidades e abuso de poder” novos inquéritos contra indivíduos e gabinetes ligados ao governo. A Casa Branca emitiu um comunicado proibindo servidores de prestar depoimento sem explícita autorização prévia e avisou que investigações indesejadas serão tratadas como crime. “Isso é uma tentativa inconstitucional de aparelhar a máquina pública”, denunciou Robert Garcia, futuro chefe do comitê de fiscalização da Câmara.

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No plano externo, porém, Trump parece ciente do custo político da guerra contra o Irã e pouco disposto (ao menos por enquanto) a retomar ataques maciços — embora a temperatura no Estreito de Ormuz continue alta: americanos bombardearam a ilha iraniana de Qeshm na terça-feira 17, e Teerã lançou drones e bombas contra nações do Golfo. Os dois lados parecem estar concentrados em minar a resistência um do outro — americanos estrangulando economicamente o Irã, iranianos apostando no enfraquecimento do belicismo dos Estados Unidos pós-midterms.

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Nesse contexto, o rapidíssimo giro de três dias de Trump pela Ásia foi projetado para reafirmar sua relevância após a derrota eleitoral. Primeiro, desembarcou nas Filipinas, para o encerramento de uma reunião de cúpula de países asiáticos (na qual teve chance de cumprimentar a velha amiga Imelda Marcos, 97 anos, mãe do atual presidente). De lá seguiu para outra cúpula, esta de nações do Pacífico, em Shenzhen, na China — palco escolhido para o comentadíssimo encontro russo-sino-americano. Foi uma reunião de pouco resultado concreto e até certo desequilíbrio na composição do trio — Xi e Putin têm muito mais proximidade, negócios e interesses comuns do que o americano com eles —, mas a fotografia cumpriu seu papel. “Trump pretende usar o palco internacional para demonstrar que continua sendo protagonista incontestável”, observa a cientista política Nadia Brown, da Universidade Georgetown. Equilibrando-se entre a pose de estadista nas relações externas e o figurino de falcão raivoso dentro do país, Trump segue a filosofia bélica “render-se nunca, retroceder, jamais”.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022